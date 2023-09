Erste Pleite für Guntramsdorf

Hatten die Guntramsdorfer beim 4:1-Auswärtserfolg gegen Wels 2 noch das nötige Spielglück auf ihrer Seite und gewannen alle ihre Partien im Entscheidungssatz. Der sogenannte Decider, der in dieser Saison erstmals zur Anwendung kommt, wird im fünften Satz nur bis sechs Punkte gespielt und die Entscheidung wird dadurch früher erzielt.

In Mauthausen brachte allerdings der Decider die Guntramsdorfer auf die Verliererstraße. Denn Marius Mandl musste sich im fünften Satz gegen Bernhard Presselmayer nach 2:1-Satzführung noch mit 2:3 geschlagen geben. So übernahmen die Gastgeber die Führung, gaben diese bis zum 4:2 Endstand nicht mehr ab und bescherten damit dem TTC die erste Niederlage.

Dass die 1. Bundesliga heuer ausgeglichen ist wie noch nie, zeigen die knappen Ergebnisse und zahlreichen Remis. Nicht weniger als neun Mal musste man in den Decider gehen, sieben davon konnten die Weinortler für sich entscheiden. Obmann Christoph Lehner weiß: „Es war klar, dass wir nicht immer den Entscheidungssatz gewinnen können. Insgesamt freuen wir uns, dass der erste Sieg der Saison gelungen ist.“

Eine tolle Leistung konnte auch der TTV Wiener Neudorf abrufen. Beim 3:3-Auswärtsremis gegen Mauthausen konnte Radim Bako beide Einzelspiele für sich entscheiden und legte damit den Grundstein für den Punktegewinn. Beim 4:2-Erfolg über Wels blieben sowohl Wojciech Kolodziejczyk als auch Radim Bako ungeschlagen. Obmann Franz Sellmeister: „Wir sind wirklich sehr zufrieden, ein Lob dem gesamten Team.“

Mit einem hohen Ziel geht die 2. Damenmannschaft in die neue Saison. Heuer soll der Aufstieg in die 1. Bundesliga möglich werden. Neudorfs Talente Julia Fuchs und Gabi Kezai, unterstützt von Senioren Europameisterin Valentina Popova, starteten am ersten Wochenende mit drei Siegen.

Unentschieden und Niederlage für die Spielgemeinschaft Gumpoldskirchen/Mödling in der 2. Bundesliga, Beim TTC Biesenfeld Linz schlitterte man in eine 1:6-Niederlage, den Ehrenpunkt konnte Neuzugang Lionel Stift verbuchen. Ein Remis konnte die Gumpoldskirchner im kleinen NÖ-Derby beim der SKVg Pottenbrunn erobern. Beim 5:5 zeigten Slavko Jovanovic und Doppelpartner Christopher Krämer sehenswerte Spiele.