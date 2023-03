Fast ein Punktemaximum

Werbung

Beim 3:3 von Wiener Neudorf gegen Kufstein entwickelte sich von Anfang an eine äußerst spannende und ausgeglichene Partie. Im Auftaktspiel musste Wojciech Kolodziejczyk hart kämpfen, um den Kufsteiner Rodrigo Tapia mit 3:2-Sätzen in die Schranken zu weisen.

Neudorfs Neuzugang Radim Bako hatte es am Schläger, die Nummer Eins der Gäste, Mohamed Azzam, zu besiegen, doch im Entscheidungssatz hat der Tiroler die Nase vorne. Beim Stand von 2:3 sicherte Radim Bako mit einem Fünf-Satzerfolg über Rodrigo Tapia für das gerechte Remis.

Nicht so gut läuft es für die zweite Garnitur im Unteren Play-off der 2. Bundesliga. Nach Niederlagen gegen Naturfreunde Stadlau (2:6) und dem SV Sierndorf (3:6) steht den Sellmeister-Schützlingen in den letzten beiden Runden ein beinharter Abstiegskampf ins Haus. In Feldkirchen und beim TTC Gratwein müssen jeweils Siege her, um den drohenden Abstieg noch zu verhindern.