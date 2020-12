Nichts anbrennen ließen die Herren des TTC Guntramsdorf in der 2. Bundesliga. In der ersten Begegnung zeigte vor allem Juriy Matviychuk seine Routine und sein Spielverständnis für diesen Sport. In allen drei Einzelspielen gab er keinen Satz ab und war der Vater des 6:3-Erfolges über den SV Leoben. Aber auch Marius Mandl brauchte sich nicht verstecken und musste sich nur dem Leobener Thomas Probst geschlagen geben. Nachwuchstalent Julian Fellinger steuerte einen Sieg bei.

Härter wurde es allerdings gegen den TTC Gratwein wo die Krotenpracker-Truppe eine 5:3-Führung nicht ins Ziel brachte. Im entscheidenden Doppel mussten sich die Gastgeber gegen die Steirer klar mit 0:3 geschlagen geben und die Partie endete mit einem 5:5. Für die SG Gumpoldskirchen/Mödling gab es kein Erfolgserlebnis. Gegen Gratwein hatte die Spielgemeinschaft bei der 1:6-Heimniederlage keine Chance und gegen Leoben setzte es eine knappe 4:6-Niederlage. Für die beiden Bezirksvereine stehen nun am Wochenende die letzten Spiele im heurigen Jahr am Programm – mit den Auswärtspartien gegen die burgenländischen Vertreter Oberpullendorf und Neusiedl.