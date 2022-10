Historischer Derbysieg für Guntramsdorf

Werbung

Besser hätte sich der TTC Guntramsdorf den Auftakt zur 1. Bundesliga nicht vorstellen können. Nach dem 3:2-Cupauswärtssieg in Salzburg lief es auch in der Meisterschaft ganz nach Wunsch. Bei der Premiere in der höchsten Spielklasse hatten die „Krotenpracker“ gegen die Gäste aus Mauthausen keinerlei Probleme und siegten mit 4:1.

Härter zu kämpfen hatten die TTC-Cracks im Spiel um die Vorherrschaft im Bezirk gegen Wiener Neudorf, behielten mit 4:2 die Oberhand. Beim ewigen Rivalen fehlte aber krankheitsbedingt der bisher ungeschlagene Neuzugang aus Tschechien Radim Bako, Junior Mark Juhasz rückte für ihn in die Einser auf.

„So kann es ruhig weitergehen! Vor eigenem Publikum zwei Siege in den ersten beiden Partien in der 1. Bundesliga – und dabei auch noch ein Derby-Erfolg, viel besser geht es ja gar nicht!“

Obmann Christoph Lehner und Sportchef Gerhard Zöchmeister

Dominik Habesohn zeigte einmal mehr seine Klasse und blieb – einschließlich Cup – in allen Spielen ungeschlagen. Neuzugang Mathias Habesohn behielt im Derby ebenfalls eine weiße Westen. Julian Fellinger stand gegen Wojciech Kolodziejczyk auf verlorenem Posten. Der Derbysieg war dabei doppelt schön. Denn erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es Guntramsdorf, ein Duell der beiden Einser-Mannschaften mit dem großen Nachbarn aus Wiener Neudorf für sich zu entscheiden. Obmann Christoph Lehner und Sportchef Gerhard Zöchmeister jubeln über den geglückten Einstand: „So kann es ruhig weitergehen! Vor eigenem Publikum zwei Siege in den ersten beiden Partien in der 1. Bundesliga – und dabei auch noch ein Derby-Erfolg, viel besser geht es ja gar nicht!“

Wiener Neudorf-Obmann Franz Sellmeister kennt die Gründe für die Derby-Niederlage: „Durch die vielen Ausfälle im Verein befinden wir uns in einer schwierigen Phase, doch wenn alle wieder an Bord sind, werden wir voll angreifen.“