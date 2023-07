Knalleffekt: Wiener Neudorfs Damen steigen in die Top-Liga auf

Paukenschlag in der win2day-Damen-Bundesliga: Vizemeister Villach ist in der kommenden Saison nicht mehr teilnahmeberechtigt. „Die statutengemäße Zeichnung des Anmeldeformulars für die Teilnahme an der Bundesliga ist nicht erfolgt. Deshalb gibt es für Villach keine Lizenz für 2023/24. Den vakanten Platz erhält der Vizemeister des unteren Play-Offs der 1. Bundesliga – nämlich Wr. Neudorf“, erklärt der Bundesliga-Vorsitzende Tarek Al-Samhoury.

Der Bundesliga-Ausschuss hat in seiner Sitzung beschlossen, dass die Anmeldung des TTC Villach nicht ordnungsgemäß eingebracht wurde und, dass das Team daher nicht berechtigt ist, an der Bundesliga im Sportjahr 2023/2024 teilzunehmen. Villach wird bei ei der Auslosung nicht berücksichtigt. Als zusätzlicher Aufsteiger neben Tulln, dem Meister des unteren Play-Offs, wurde Vize Wr. Neudorf nominiert.

Olympia-Achtelfinalistin spielt für Aufsteiger

Die Niederösterreicherinnen um Jennifer Henning haben sich für die neue Challenge mit Li Qiangbing verstärkt. Die Ex-Teamspielerin wechselt von Stockerau nach Wr. Neudorf.

Zur Ergänzung: Villach behält – wie auch Meister Linz AG Froschberg und Bodensdorf – die Startberechtigung für die Champions League. Bodensdorf lotste übrigens Teamspielerin Amelie Solja von Vorchdorf nach Kärnten.