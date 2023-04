Mit Rumpftruppe zum Titel

„Einfach unglaublich, jetzt wird gefeiert.“ TTC Guntramsdorf-Obmann Christoph Lehner kann es nicht fassen: Obwohl die Guntramsdorfer in den letzten beiden Runden der 1. Bundesliga Unteres Play-off nur zu zweit angetreten sind (Julian Fellinger und Marius Mandl sind bei einem internationalen Nachwuchsturnier in Metz/Frankreich), fixierten die Habesohn-Brüder mit zwei Siegen über Biesenfeld und Wels 2 den ersten Platz.

Konkurrent Kapfenberg patzte zwei Mal, die Weinortler dagegen nutzten die Gunst der Stunde und dürfen jetzt über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte jubeln. In beiden Partien blieben Dominik und Mathias ungeschlagen, einzig die W.-o.-Partien gingen an die beiden Gastgeber-Teams. Coach Mathias Habesohn jubelte: „Wir haben mit der Aufstellung zwei Mal spekuliert und alles richtig gemacht. Und es lief einfach perfekt. Wir freuen uns mit dem ganzen Verein und bedanken uns für die tolle Unterstützung in Guntramsdorf.“

Zum Drüberstreuen holte sich Dominik Habesohn die Einzelranglisten-Krone – er blieb in der gesamten Saison ungeschlagen. Trotz Meistertitels bleibt der TTC Guntramsdorf im Unteren Play-off; ein Aufstieg käme für die beiden Eigenbauspieler noch zu früh.