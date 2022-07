Nächster Transfer-Coup beim TTC Guntramsdorf

Werbung

Der TTC Guntramsdorf hat am Transfermarkt wieder zugeschlagen. Nach dem Aufstieg in die 1. Tischtennis-Bundesliga holten die „Krotenpracker“ mit Mathias Habesohn einen neuen Chef-Trainer, der auch als Spieler in der ersten Mannschaft einlaufen kann.

Obmann Christoph Lehner und Sportchef Gerhard Zöchmeister freuen sich über die Top-Verstärkung: „Mathias ist sowohl als Spieler als auch als Trainer eine echte Bereicherung für den Verein. Der ganze Klub profitiert von seiner professionellen Einstellung und seinem großen Wissen.“ Immerhin war Mathias im Vorjahr noch Teamchef des österreichischen Herren-Nationalteams.

Seine Erfahrung konnte er schon beim erfolgreichen Relegationsspiel gegen den Wr. Sportklub einbringen, bei dem er erstmals auf der Betreuerbank Platz nahm. „Mir taugt die neue Aufgabe. Wir wollen in Guntramsdorf einiges bewegen und ich freue mich, wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann.“ Möglich wurde der Transfer einmal mehr dank des Engagements des Hauptsponsors Benefita Immobilien vom langjährigen TTC-Spieler Leo Schissler.

Mathias gewann als Spieler zweimal den Staatsmeistertitel im Doppel, zuletzt 2020 mit Bruder Dominik Habesohn.