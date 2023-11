TTC Guntramsdorf triumphierte beim Rookie-Cup

Mit einer eindrucksvollen Bilanz von vier Siegen sicherten die beiden Guntramsdorfer Jakob und Mathias Moser den Rookie-Cup Süd. Dabei verloren die beiden nur ein einziges Match und setzten sich so verdient die Krone auf. Platz zwei ging an Weigelsdorf knapp vor Wiener Neustadt. Aber auch die zweite Mannschaft mit Fabian und Lena Scharf konnte sich gut ins Szene setzen und verpasste als Vierte knapp das Podest. Fabian Moser blieb in allen Spielen ungeschlagen und behielt damit als einziger Spieler neben Jakob Moser die weiße Weste. Turnierleiter Bernhard Garaus: „Die Fairness und der Ehrgeiz der Spielerinnen und Spieler waren beeindruckend“.

Aber auch in der Herren-Landesliga gab es ein Erfolgserlebnis. Mit einem 8:2-Heimsieg im Derby gegen Wiener Neudorf 3 konnte der erste volle Erfolg eingefahren werden. Martin Jankowitsch, Adrienn Koivacs, Attila Böhm und Christoph Lehner stoppten den Negativlauf damit eindrucksvoll.

Einen hart erkämpften 4:2-Auswärtssieg gegen Bezirkskonkurrent Wiener Neudorf konnten die Guntramsdorfer Damen in der 1. Bundesliga unteres Play-off verbuchen. Adrienn Kovacs legte mit einem 3:2-Sieg über die Senioren-Europameisterin Valentina Popova den Grundstein für den Auswärtserfolg. Dominika Vizinova und Daniela Magerle waren jeweils ein Mal erfolgreich.