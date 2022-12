TTC BENEFITA Guntramsdorf: Herbstmeister eingefahren

Werbung

BENEFITA Guntramsdorf holt sich die Winterkrone in der 1. Bundesliga unteres Play-off. Am Abschlusswochenende gab es es zwei beeindruckende 4:0-Heimsiege über Wels 2 und Biesenfeld.

In toller Manier machten die Weinortler den Herbstmeistertitel perfekt. Im Duell der beiden Aufsteiger ließen Dominik Habesohn & Co. Wels 2 keine Chancen und gewannen vor heimischen Publikum klar mit 4:0. Matchwinner war dabei Youngster Julian Fellinger, der mit seinem überraschenden Sieg über Legionär Gabor Böhm den Triumph perfekt machte.

Gegen Biesenfeld in der letzten Runde gab es den nächsten Kantersieg. Cheftrainer Mathias Habesohn drehte einen 0:2-Rückstand noch um und gewann gegen Wisniewski im Entscheidungssatz. Marius Mandl hatte gegen Michael Binder ebenfalls mit 3:2 die Nase vorne. Obmann Christoph Lehner jubelt: „Das ist unglaublich, fast wie ein Traum.“ Sportchef Gerhard Zöchmeister ergänzt: „Ich bin total stolz auf die Entwicklung der ganzen Mannschaft – Gratulation an das Team.“

Für die Guntramsdorfer geht es erst wieder Ende Jänner mit zwei Heimspielen gegen Kufstein und Innsbruck weiter.