Der TTC Guntramsdorf startet mit einem Heimspiel-Doppel in seine erste Bundesliga-Saison. Los geht es am Samstag (15 Uhr) gegen Mauthausen, am Tag darauf steht das Derby gegen Wiener Neudorf an (10 Uhr).

Die Zielsetzung ist klar: Guntramsdorf will die Klasse halten. „Falls wir von Verletzungen verschont bleiben, sollte das gelingen“, meinen Obmann Christoph Lehner und Sportchef Gerhard Zöchmeister.