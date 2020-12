Mit einem 3:3 gegen den Vorarlberger Favoriten aus Kennelbach gelang Wr. Neudorf im unteren Play-off der 1. Bundesliga eine Überraschung Wojciech Kolodziejczyk steuerte zwei Einzelsiege bei. Überraschend war der deutlicher 3:0-Erfolg gegen den Tschechen Miroslav Sklensky, der bis dahin erst eine Pleite kassierte. Bei günstigem Spielverlauf wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, denn das Neudorfer Duo Bäuerle/Kolodziejczyk unterlag im Doppel gegen Slensky/Toth erst im Entscheidungssatz. Franz Sellmeister blickt voraus: „Wenn wir die letzten zwei Spiele noch gewinnen, kommen wir vermutlich als Tabellenzweiter übers Jahr und greifen im Frühjahr voll an, wenn man uns lässt.“

Einen Doppelpack in der 2. Bundesliga fuhr Guntramsdorf ein. Gegen Oberpullendorf war der Einsatz von Marius Mandl fraglich, da er sich leicht verletzt hatte. Ersatzmann Giovanni Margaritis musste aber nicht einspringen. Mandl biss auf die Zähne und steuerte zwei Einzelsiege zum 6:3-Erfolg bei. In Neusiedl war Youngster Julian Fellinger der Erfolgsgarant. Mit seinem unerwarteten 3:2-Sieg über Philip Enz sorgte für den wichtigen Punkt, im Doppel machte Matviychuk/Mand alles klar. Sportchef Gerhard Zöchmeister erklärt: „Einfach spitze, wie unser Team Woche für Woche Top-Leistungen zeigt in so schweren Zeiten. Wir sind alle sehr dankbar und freuen uns über den dritten Platz zum Jahreswechsel.“

Nichts zu holen war für die SG Gumpoldskirchen/Mödling in Neusiedl. Ohne ihrer Routinier Franz Kraus-Günter setzte es für die junge Truppe eine klare 1:6-Niederlage. Besser lief es in Oberpullendorf, wieder mit Verteidigungskünstler Kraus-Güntner konnten die Weinortler nach einer längeren Durststrecke wieder einen vollen Erfolg einfahren. Der Unterschnitt-Verteidiger blieb in allen Einzelspielen ungeschlagen.