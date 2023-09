U15-Doppel holt Bronze

WTT-Bronze für Franci Kolodziejczyk/Benjamin Girlinger beim Youth Star Contender in Skopje (MKD)! Die U15-Youngsters scheiterten erst im Halbfinale am chinesischen Duo Li Hechen/Tang Yiren. Petr Hodina wurde mit seinem slowakischen Partner Damian Floro (Slk) starker Fünfter.

Im U15-Einzel kam es für Hodina im Achtelfinale zum internen ÖTTV-Duell gegen Julian Rzihauschek. Wobei sich der Neo-Steirer nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 durchsetzen konnte. Im Viertelfinale scheiterte Julian dann aber am Koreaner Kwan mit 1:3 – wurde Fünfter. Dank dieser Resultate steht Österreichs U15-Team erstmals in der Geschichte vor der Teilnahme an der Jugend-WM, die Ende November in Slowenien in Szene gehen wird.