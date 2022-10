Weiter geht’s ohne Niederlage beim TTC Guntramsdorf

Werbung

Der Erfolgsrun des TTC Guntramsdorf in der 1. Bundesliga im unteren Play-off geht weiter. Gegen St. Urban feierten Dominik Habesohn & Co. einen ungefährdeten 4:1-Auswärtserfolg. Youngster Julian Fellinger holte dabei seinen ersten Sieg in der 1. Bundesliga und gewann auch das Doppel mit Dominik Habesohn.

Aber auch gegen den Titelfavoriten aus Kapfenberg gab es trotz eines 1:3-Rückstandes am Ende ein 3:3-Unentschieden und damit weiterhin Platz eins. Marius Mandl feierte sein Comeback nach längerer Verletzungspause und behielt im Entscheidungsspiel beim Stand von 2:3 die Oberhand. Cheftrainer Mathias Habesohn ist „stolz auf unsere Burschen Julian und Marius, beide haben heute gezeigt, dass sie zurecht in der 1. Bundesliga spielen“.