Wiener Neudorf räumt ab

Mit starken Platzierungen ließen die Burschen und Mädels beim höchsten Nachwuchsturnier in Österreich aufhorchen. Die erste Gruppe wurden eine Beute des Neudorfer Bundesligaspieler Mark Juhasz. Sensationell der zweite Platz vom Neuzugang Louis Fegerl und der damit verbundene Aufstieg in die österreichische Elite-Liga.

Mit starken Leistungen konnten auch die Mädels aufwarten. Jasmin Chue schaffte den Klassenerhalt in Gruppe eins. Gabi Kezai und Julia Fuchs konnten sich im Vorderfeld der zweiten Gruppe behaupten. Insgesamt waren nicht weniger als 15 Jugendspieler des TTV Wiener Neudorf in der Steiermark vertreten. Obmann Franz Sellmeister: „Was soll man sagen, wenn man im Spitzenfeld des Nachwuchses vorne mitmischen kann, dann kann man ja nur sehr zufrieden sein.“

Nicht so gut erging es den Damen in der 1. Bundesliga im Heimspiel gegen Olympic Wien. Konnten die Neudorfer Mädels in der Qualifikation noch mit 4:2 die Oberhand behalten, setzte es jetzt in der Eliteliga eine 0:4-Heimschlappe. Ganz besonders dürfte sich der ägyptische Botschafter Mohamed Elberhary gefreut haben, der seine Damen unterstützte. Die Ägypterinnen überfuhren die ersatzgeschwächten Neudorferinnen (Top-Spielerin Li Qiangbing fehlte) mit einem glatten 12:0-Satz-Erfolg.