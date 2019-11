Dass sich Michael Weiss auf der mexikanischen Insel Cozumel besonders wohlfühlt, bezeugt ein Blick auf die Statistik.

Dreimal konnte der Gumpoldskirchner dort schon die Ironman-Langdistanz gewinnen, einmal den 70.3-Bewerb, dazu kommen einige weitere Top-Platzierungen – und vergangenes Wochenende gesellte sich eine weitere dazu. Weiss schaffte es beim diesjährigen Ironman Cozumel wieder auf das Podest, belegte Platz zwei hinter Sieger Tyler Butterfield. Nur drei Minuten trennten Weiss (7:47:12) von dem aus Bermuda stammenden Gewinner. Butterfield siegte vor allem aufgrund seines Fabellaufes: 2:38:29 Stunden brauchte der 36-Jährige für die Marathon-Distanz. Weiss, der 2:50:34 benötigte, gratulierte: „Das muss man neidlos anerkennen, als ich ihn auf mich zurauschen sah, wusste ich: da kann ich nicht mithalten. Normalerweise gewinne ich mit so einer Lauf- und Radleistung – heute war Tyler da.“ Schließlich lag Weiss bis Kilometer 28 beim Marathon in Führung.

Kona-Startplatz als wichtigster Erfolg

Dennoch kann Weiss auf ein nahezu perfektes Rennen zurückblicken. Denn mit der Top-Platzierung qualifizierte sich der Triathlon-Profi auch gleich für die Ironman-Weltmeisterschaft 2020 auf Hawaii. Heuer konnten sich auf Cozumel die jeweils drei besten Damen und Herren einen der begehrten Plätze für das jährliche Ironman-Highlight sichern. Dementsprechend top-besetzt war das Teilnehmerfeld in Mexiko auch, trotz des späten Saisonzeitpunkts. „Mir war es wichtiger, den Kona-Platz zu holen, als den Sieg“, grinste Weiss angesichts seiner frühen Qualifikation für die WM.

Doch Österreichs Ironman-Aushängeschild konnte sich über noch etwas freuen: Weiss stellte über die 180 Kilometer lange Radstrecke in 4:07:21 Stunden auch noch einen sensationellen Streckenrekord auf. Dieser wurde bislang vom Deutschen Sebastian Kienle gehalten (04:10:48). Dem nicht genug, lieferte Weiss auch noch eine persönliche Bestzeit über die Langdistanz ab. Am 7. Dezember beschließt Weiss das Rennjahr mit der Ironman 70.3 Middle East Championship in Bahrain.