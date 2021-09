Michael Weiss zeigt sich knapp zwei Wochen vor dem Ironman Austria in Kärnten (19. September) in starker Form. Als „Vorbereitung“ für das heimische Ironman-Highlight ging der Gumpoldskirchner beim Austria Triathlon Podersdorf über die Halbdistanz (1,9 Km Schwimmen, 90 Km Radfahren, 21 Km Laufen) an den Start – und konnte souverän gewinnen.

Der 40-Jährige holte den Rückstand auf Dávid Hankó nach dem Schwimmen bald auf und setzte sich mit dem Rad früh ab. Diesen Vorsprung gab der Profi-Triathlet auch nicht mehr aus der Hand und siegte in 3:41:20 Stunden mit einem neuen Streckenrekord.

Zweiter wurde der Deutsche Stefan Betz (3:52:35), Hankó landete letztlich auf dem dritten Platz (3:53:37). „Es war eine perfekte Vorbereitung für den Ironman Austria, die Organisatoren haben ein einmaliges Erlebnis auf die Beine gestellt“, war Weiss rundum zufrieden.



Voller Fokus auf den Ironman Austria

Drei Monate lang bereitete sich der mehrfache Ironman-Sieger auf das „Projekt K & K“, wie Weiss es selbst taufte, vor: das Doppel aus Ironman Kärnten und Kona (Hawaii). Podersdorf sollte den finalen Test darstellen, allerdings blieb nur mehr ein „K“ stehen.

Denn im Gegensatz zum Ironman Austria wurde die Ironman-WM auf Hawaii verschoben. Statt des geplanten Termins im Oktober soll das wichtigste Ironman-Event der Welt nun im Februar 2022 über die Bühne gehen. Grund für die Verschiebung war einmal mehr das Coronavirus und die durch die Delta-Variante unsichere Situation.

Weiss wollte sich dadurch aber seine gute Laune beziehungsweise Form nicht verderben lassen. „Es ändert sich nicht viel für mich“, meinte Weiss mit Bezug auf seinen Trainings- beziehungsweise Vorbereitungsplan, “außer dass ich bei jedem einzelnen Wettkampf noch renngeiler an den Start gehen werde.“

In Podersdorf setzte der Routinier diese Ankündigung bereits eindrucksvoll um. Kommenden Sonntag will Weiss noch ein Rennen beim Fittest City Sprint Triathlon absolvieren, ehe die Reise zum Wörthersee ansteht.