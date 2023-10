Weiss bleibt in Hochform

Der Monat September war für den Gumpoldskirchner Michael Weiss extrem erfolgreich: Vier Rennen, drei Siege. Fünf Jahre sollte es dauern, bis der Gumpoldskirchner Profi-Triathlet Michael Weiss seinen nächsten Ironman-Sieg feiern konnte. Es hatten sich eine Vielzahl an Konkurrenten, vorrangig aus den USA und Kanada, in Cambridge (Maryland) eingefunden.

In einer wahren Traumzeit von 8:59:47 gewann Weiss den Ironman. Ein phänomenaler Sieg, mit dem sich Weiss neunfacher Ironman-Champ nennen darf. Quasi am Heimweg nach Gumpoldskirchen nahm Michael noch einen Ironman 70.3 (Halbdistanz) in Cozumel (Mexiko) mit.

Sein wirklich hart erkämpfter 8. Platz zeigte, dass sechs Tage Erholung nach den Anstrengungen einfach zu wenig waren, um frisch vorne dabei zu sein. Am Wochenende stand dann noch ein Triathlon-Sieg im kroatischen Zadar am Programm. In einer Zeit von 3:53:21 vor dem Slowenen David Plese (3:54:16). Weiss, ein Athlet aus dem Schuller Pro Tri Team, fuhr nach dem Schwimmen in einer Dreiergruppe mit Plese und dem Tschechen Pavel Wohl. Nach den 90 km hatte sich das Duo Plese-Weiss von den Konkurrenten absetzen können und nahm den Halbmarathon (21 km) in Angriff.

Michi blieb beharrlich und konsequent an den Fersen des Slowenen, bevor er knapp vor dem Finale zu einem Sprint ansetzte und vor Plese als Erster ins Ziel kam.