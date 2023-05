Weiss holt sich den Mitteldistanz-Titel

Im nationalen Titelrennen legte der amtierende Staatsmeister, Georg Enzenberger, beim Schwimmen vor. Michael Weiss, der in der Wechselzone viel Zeit liegenließ, holte auf dem Rad gemeinsam mit Max Hammerle und Sebastian Aschenbrenner auf. Auf der hügeligen Strecke schafften es dann die beiden Teamkollegen Enzenberger und Weiss auf der dritten und letzten Runde ein paar Sekunden auf den Rest des Feldes herauszufahren und beim Laufen setzte sich Weiss dann früh von Enzenberger ab.

Der Gumpoldskirchner feierte souverän vor Max Hammerle und Georg Enzenberger seinen zweiten Staatsmeistertitel auf der Mitteldistanz – den fünften überhaupt. Im Gesamtklassement belegt Weiss hinter St. Pölten-Sieger Tom Hug (GER) vom Veranstalterteam Rang zwei.

„Ich hatte extrem gute Beine am Rad und beim Laufen. Mit meinen 42 Jahren auf dem Buckel bin ich wirklich stolz, dass ich heute zeigen konnte, dass ich das Maß aller Dinge bin. Es war so unrhythmisch am Rad und so auf Druck. Der Titel bedeutet mir extrem viel. Vor allem auch weil es eine richtig lässige Veranstaltung ist, meine ganze Familie da war und der Titel mir die 1. Saisonhälfte gerettet hat“, resümierte Weiss glücklich im Ziel.