Der Siegesrausch von Michael Weiss im Jahr 2018 nahm in Mar del Plata (Argentinien) seine Fortsetzung. Bei der Ironman South American Championship feierte der Gumpoldskirchner den siebenten Ironman-Sieg seiner Karriere – drei davon (Klagenfurt, Cozumel und nun Mar del Plata) gelangen alleine in diesem Jahr. Weiss überquerte in 7:30:23 Stunden die Ziellinie, fast zehn Minuten vor seinem ersten Verfolger Matt Hanson (7:39:47, USA). Das wäre übrigens Weltrekordzeit über die Langdistanz – doch man kann „Entwarnung“ geben. Weiss ist zwar in Top-Form, gehört aber noch zu den „Irdischen“: Hauptgrund für die Fabelzeit ist nämlich, dass die Schwimmstrecke aufgrund des eisigen Atlantiks auf 1,9 Kilometer halbiert wurde. Weltrekordhalter ist übrigens der Deutsche Jan Frodeno (7:35:39, 2016). An der Feierlaune des 37-Jährigen änderte das aber nichts. „Ich habe die erfolgreichste Saison meines Lebens untermauert“, jubelte Weiss.