Hinterbrühler Talent im Nationalkader

Philip Eckhart zählt zu den größten Hoffnungen der Sportunion Mödling. Nachdem er vor einem Jahr den Sprung in das Kunstturn-Landesleistungszentrum in St. Pölten schaffte, wurde der Elfjährige nun in den Nachwuchskader des Österreichischen Fachverband für Turnen aufgenommen.

Ein persönlicher Meilenstein. Für dieses Ziel schuftete das Top-Talent hart: 15 Wochenstunden trainiert er seit der Aufnahme im Landesleistungszentrum.