„Hätte ich gewusst, dass es 16 Jahre dauert, hätte ich wahrscheinlich drauf gepfiffen“, bekommt Marcel Weigl das Grinsen derzeit kaum noch aus dem Gesicht. „Seine“ Sportart Racketlon ist gemeinsam mit Darts das neueste Mitglied der Sport Austria (vormals Bundes-Sportorganisation, BSO). Für Weigl „ein Meilenstein“, dem seit 2004 harte Arbeit vorausging.

Als Student in Schweden lernte er die Kombination aus Badminton, Squash, Tennis und Tischtennis kennen. „Damals habe ich schon Badminton und Tennis gespielt. Fast jeder, der in Schweden eine Racket-Sportart spielt, spielt gleich alle vier. Ich habe mir gedacht, wenn es dort funktioniert, warum soll es in Österreich nicht auch funktionieren.“

„Ich habe mir gedacht, wenn es dort funktioniert, warum soll es in Österreich nicht auch funktionieren.“ Marcel Weigl nahm Racketlon aus Schweden mit

Doch nicht jeder kann der Kombinationssportart etwas abgewinnen. Was ist der Sinn dahinter, diese vier Sportarten als Mehrkampf auszuüben? „Diese Skepsis hat es beim Triathlon auch gegeben und die Kombination macht Sinn, es sind eben die vier größten Racket-Sportarten. Warum kombiniere ich Schießen und Langlauf zu Biathlon? Das macht für mich weniger Sinn“, argumentiert Weigl. Und sportlich machte der Schritt für die heimische Sportlandschaft auf alle Fälle Sinn.

(Nieder-)Österreicher waren bereits Welt- und Europameister sowie die Nummer eins der Weltrangliste. Dreimal war das Nationalteam Weltmeister.

Auf Anerkennung musste Racketlon lange warten. „Früher vergab die BSO direkt die Förderungen und die Mitgliedsverbände entschieden, ob wer neu dazu kommt“, schildert Weigl.

Mittlerweile ist die Bundessport GmbH für die Förderungen zuständig. Für Nicht-Mitglieder öffnete sich eine Tür: „Der frühere BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer und Nachfolger Hans Niessl haben sehr gepusht“, bedankt sich Weigl, für den der Aufnahmetag in die Sport Austria ein Feiertag ist: „Das war er immer schon, es ist der Geburtstag meiner Mutter. Jetzt eben noch mehr.“

In der Sport Austria ist Racketlon nun assoziiertes Mitglied. Der nächste Schritt wäre ordentliches Mitglied, das haben aber Weigl und Co. aber nicht in der Hand: „Da geht es um die Internationalität. Derzeit gibt es anerkannte Racketlon-Verbände in rund zehn Ländern, wir bräuchten aber 30 – das kann also schon noch dauern.“