Bei den 8. Weltreiterspielen in Tyron (USA) kämpfen die besten Reiter, die der Pferdesport zu bieten hat, um die Medaillen. Darunter sind auch 19 rot-weiß-rote Sportler. „Meine Erwartungen sind drei bis fünf Medaillen. Unsere Sportlerinnen und Sportler haben auf ihrem Weg zu den Weltreiterspielen gezeigt, dass sie in der Weltspitze Top-Ergebnisse abliefern können“, steckt sich OEPS-Sportdirektor Franz Kager ambitionierte Ziele.

Aus Bezirkssicht wird in erster Linie die Entscheidung im Voltigier-Gruppenbewerb spannend. Die Gruppe Wildegg aus Sittendorf wird Team Österreich bei den Weltreiterspielen vertreten. Die Gruppe Wildegg besteht aus der gebürtigen Salzburgerin Lisa Wild (23 Jahre), so wie den Niederösterreicherinnen Katharina Luschin (26), Magdalena Riegler (23), Barbara Hruza (20), Nikolaus Luschin (30) und Leonie Poljc (12).

„Meine Erwartungen sind drei bis fünf Medaillen.“OEPS-Sportdirektor Franz Kager hofft auf Medaillen, vielleicht auch von der Gruppe Wildegg.

Den ersten Auftritt werden die Österreicherinnen am kommenden Dienstag haben. Da steht ab 15.30 Uhr (MEZ) die Pflicht auf dem Programm. Am Mittwoch (15.30 Uhr) folgt die Medaillenentscheidung im Nationenpreis – hier werden zwei Einzelergebnisse (unter anderem sind Wild und Luschin am Start) mit dem Teamergebnis addiert. Am Samstag (ab 18 Uhr) fällt die Medaillenentscheidung im Gruppenbewerb.