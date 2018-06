Nach längeren Verhandlungen steht es fest: Die Perchtoldsdorf Devils spielen kommende Saison in der Frauen-Handballliga WHA und erfüllen sich damit den vor der Saison kommunizierten Traum: Aufstieg. Zu diesem Zweck bilden die Perchtoldsdorfer eine Spielgemeinschaft mit dem Vöslauer HC. „Ich bin sehr froh, dass diese Lösung zustande gekommen ist. Es wäre blöd, wenn es wegen so etwas nicht funktioniert hätte“, freute sich auch Perchtoldsdorf Trainerin Claudia Schuh in Anspielung auf die Regelung, dass jede WHA Mannschaft eine U18 stellen muss, in Perchtoldsdorf allerdings schlichtweg keine vorhanden war.

Auch Philipp Wagner, Jugendleiter der Devils, zeigte sich hoch erfreut von den Ergebnissen der Gespräche mit den Vöslauern: „Wir waren mit zwei Vereinen lange im Gespräch, seit anfang Juni ist es mit Vöslau konkret geworden. Ich glaube, dass das für alle Beteiligten eine Win-win-Situation ist, von der alle beteiligten profitieren können.“

Und so sieht der Deal im Detail aus: Es entsteht eine Kooperation über alle Jugendmannschaften bis hin zu den Damen - konkret wird das die U18 der Mädchen sowie die U15 und U14 der Burschen betreffen. Auch jungen aufstrebenden Spielerinnen vom Vöslauer HC soll die Chance geboten werden, in der WHA Einsatzzeit zu sammeln.

Und nicht nur auf Seite der Perchtoldsdorfer, sondern auch im Lager von Vöslau zeigt man sich durchwegs zufrieden von der gefundenen Lösung: „Ich halte es für wichtig, dass die Vereine in der Regionen zusammenrücken. Eine Art Handball-Thermenbund mit den besten Spielerinnen aus der Region schwebt mir seit Jahren vor. Wir haben junge motivierte Damen, für die es gilt sich weiter zu entwickeln und die die Möglichkeit bekommen österreichweit Erfahrungen zu sammeln“, so Vöslau Obmann Peter Gauss.

Einziger Punkt, der zumindest für kurze Zeit skeptisch gesehen wurde, war die Rivalität, die es zwischen den Teams in der Region gab: „Deswegen haben wir vor dem Abschluss der Verhandlungen noch einmal mit den Spielerinnen gesprochen. Natürlich wird die Konkurrenz im Team größer werden aber das belebt das Geschäft“, so Perchtoldsdorfs Philipp Wagner.

Und auch Vöslaus Peter Gauss sah das wohl ähnlich: „So etwas ist immer eine Veränderung, wenn man mit einem Mitbewerberverein spielen muss. In eine fremde Halle hinein zu kommen. Aber ich sehe das ein bisschen wie bei einem Schulwechsel, wenn man in eine neue Klasse kommt. Es ist eine neue Phase für uns und am Ende wird es für beide Seiten ein Gewinn sein“, so Gauss.

Jetzt heißt es, sich gut mit der neuen Situation zurechtzufinden und sich dann mit voller Konzentration auf die WHA vorzubereiten. „Wir sind guter Dinge. Man hat im Cup gegen Trofaiach und in einigen Tests gesehen, dass wir mitspielen können, da waren die Ergebnisse sehr zufriedenstellend. Man wird sehen, ob wir diese Leistungen auch im Ernstfall bestätigen können“, so Wagner.