In Wiener Neudorf fand das erste Elite-Qualifikationsturnier statt. Am Ende dieser Serie gibt es ein Einladungsturnier für die besten acht Damen und Herren.

In Wiener Neudorf waren 29 Herren und drei Damen im 32er-Raster dabei. Um den Turniersieg matchten sich zwei Lokalmatadore. Jakob Dirnberger setzte sich in einem laufintensiven Match gegen Leopold Czaska mit 3:2 durch. Vier weitere Wiener Neudorfer landeten in den Top Ten – Jonathan Gallacher (5.), Georg Stoisser (6.), Patrick Strobl (8.) und als beste Dame platzierte sich Jackie Peychär an neunter Stelle. Weiter geht es mit dem Bundesliga-Start am 19. September – Damen (ab 9 Uhr), Herren (ab 11 Uhr).