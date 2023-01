Wiener Neudorfs Hockey-Damen sind nach 17 Jahren zurück am Thron

Werbung

Was für ein Traumwochenende: Zuerst werfen die Neudorfer Hockey-Damen im Halbfinale des Final Four den Titelverteidiger WAC aus dem Meisterrennen, dann triumphieren sie im Finale gegen den AHTC und holen die Meister-Schale nach 17 Jahren wieder nach Niederösterreich.

Schon das Halbfinale war ein Krimi. Der WAC führte 2:0, aber Wr. Neudorf kam zurück, konnte ausgleichen. Der Meister erhöhte wieder. Und wieder glich Wr. Neudorf aus. Der Schlusspunkt: Marianne Pultar zimmerte den Ball zum 4:3 ins Netz. Und das war es dann, weil die Wienerinnen einige gute Chancen im Finish vergaben und die Neudorfer Abwehr rund um die überragende Torfrau Michaela Streb alles verteidigte.

Finale gegen EM-Siegerinnen

Im Finale wartete mit dem AHTC praktisch das Österreichische Unter-21-Team das zwei Wochen zuvor dem EM-Titel geholt hatte. Abermals mussten die Neudorfer Damen zweimal einem Rückstand nachlaufen. Speziell im dritten Viertel wurde es für die Niederösterreicherinnen heikel. Denn der AHTC ging nicht nur 2:1 in Führung, sondern hatte auch die Chance auf die Vorentscheidung. Die AHTC-Girls scheiterten mit drei Sieben-Meter-Bällen. Und Wiener Neudorf ließ sich nicht bitten, konnte ausgleichen und war im Finish sogar dem Siegestor näher.

Pultar erzielt den Goldtreffer

Die Verlängerung, bei der die Golden-Goal-Regel galt, war lange Zeit geprägt von Vorsicht auf beiden Seiten. Und Neudorf-Trainer Christian Sedy hatte seinen Mädels schon vor der Verlängerung mitgegeben: „Wir warten auf unsere Chance und die wird sicher kommen.“ Und sie kam auch: Langer Ball durch die Mitte und plötzlich war Marianne Pultar alleine vor der AHTC-Torfrau und schob den Ball ins Netz.

Meistertitel als Geschenk zum 70er

Der Jubel der Damen aus Niederösterreich war unbeschreiblich, auch Trainer Sedy hatte Tränen in den Augen: „Ich kann es nicht fassen, es ist praktisch alles aufgegangen. Die Mädels haben fantastisch gespielt, ich bin so stolz.“ Nach 17 Jahren ist der Titel wieder in Wiener Neudorf. Und in einem Jahr gibt es zur Belohnung die Europacup-Teilnahme. Schöner kann eine Meisterschaft nicht enden.

Obmann Paul Pultar war nach dem Finale sichtlich gezeichnet: „Wir haben auf eine Medaille gehofft, dass es Gold wird, ist ein Traum und das in dem Jahr wo unser Klub den 70. Geburtstag feiert!“