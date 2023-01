„Sprinter“: Michael Weiss ging zu Silvester fremd

Werbung

Langdistanz-Triathlet Michael Weiss, der immerhin acht Ironman-Siege auf der Visitenkarte stehen hat, vom Verein „Orthozentrum Wien“ erreichte beim Wiener LCC-Silvesterlauf einen Spitzenplatz. Der Gumpoldskirchner lief als Vierter über die Ziellinie vor der Universität. Weiss brauchte für die über fünf Kilometer eine Zeit von 0:16:25. Der „Abonnement-Sieger“ Mario Bauernfeind benötigte 0:15:37, um die Ringstraße hinter sich zu bringen. Weiss fehlten auf das Podest nur wenige Sekunden. Obwohl für Marathons trainiert, ist Weiss offensichtlich auch für kürzere Distanzen in Form. Generell ging Weiss damit quasi seinen anderen beiden Disziplinen Schwimmen und Radfahren fremd, konzentrierte sich beim Silvesterlauf nur aufs Laufen.

Am 5. März findet für Michael Weiss der erste Ironman der Saison statt. Der findet in Südafrika in der Nelson Mandela Bay in Port Elizabeth statt – da hat Weiss dann wieder alle seine drei Disziplinen beieinander.