Keine Mühe für NV Squash Union Wr. Neudorf Mödling

Kein Hindernis stellten die Begegnungen der Heimrunde für das Einserteam der NV Squash Union Wr. Neudorf Mödling dar.

Zunächst wurde die Spielgemeinschaft Tirol klar mit 4:0 abgefertigt, am Nachmittag ließ man in den eigenen vier Wänden dann nochmals einen 4:0-Kantersieg über die Union Squashclub 2000 Graz folgen. Damit sicherte die Squash Union den zweiten Platz in der Bundesliga ab. Besonders erfreulich war außerdem, dass die beiden „Jungväter“ Erich Streit und Lukas Gnauer nach längerer Pause ein erfolgreiches Comeback feierten.

Weniger zu lachen hatten die „Young Guns“, das zweite Team der Wiener Neudorfer. Den Veldidena Boasters aus Innsbruck konnte noch ein Unentschieden abgetrotzt werden, gegen den Tabellenführer – die Spielgemeinschaft Oberösterreich – war man hingegen chancenlos und verlor mit 0:4. Dennoch behielt das zweite Team der Squash Union den 4. Tabellenrang.