Das Hotel-Restaurant Steigberger in Altlengbach hat am Freitag Historisches erlebt. Erstmals in der Geschichte des niederösterreichischen Sports hat eine Frau die Präsidentschaft bei einem der großen Sportverbände des Landes übernommen.

Petra Schwarz wurde einstimmig zur Nachfolgerin von Franz Wiedersich gewählt. Der hat nach 13 Jahren an der Spitze des zweitgrößten Sportlandesverbands nicht mehr kandidiert, will sich als „Neo-Pensionist“ 65-jährig jetzt ins zweite Glied zurückziehen.

„Ich übernehme gerne das Vize-Präsidentenamt, werde mich aber mit guten Ratschlägen zurückhalten“, freute er sich über eine „freundschaftliche Hofübergabe“. „Petra Schwarz war mein eigener Vorschlag für die Nachfolge“, ist er froh, dass mit ihr eine ehemalige Spitzenspielerin mit viel Funktionärs-Know-how für das Amt gewinnen konnte.

„Ich habe mir ein Jahr an der Seite von Franz angeschaut, wie das so läuft und bin jetzt bereit, die Verantwortung zu übernehmen.“ Petra Schwarz

„Ich habe mir ein Jahr an der Seite von Franz angeschaut, wie das so läuft, und bin jetzt bereit, die Verantwortung zu übernehmen“, erklärt die 49-jährige Ehefrau von Christoph Schwarz, der als Organisator von Sportevents wie dem Ironman 70.3 in St. Pölten oder dem Spartan-Race selbst seit seiner Zeit als Nationalteamschwimmer dem Sport eng verbunden ist.

„Ich kann auf die Unterstützung der Familie bauen, zumal die Kinder aus dem Haus sind und ich nicht mehr als Taxi benötigt werde“, scherzte die neue Präsidentin bei ihrer Antrittsrede.

In dieser machte sie auch gleich klar, dass sie doch einige Ideen einbringen will. Vor allem im Frauen- und Nachwuchstennis ist Neues angedacht, so wird man die Aktion „The Next Dominic Thiem“ zusammen mit dem Sportland NÖ auf neue Beine stellen.

„Das Projekt kam uns im letzten Jahr etwas teurer, als wir es veranschlagt hatten und auch die Fördermittel für 2018 zu dieser Aktion wurden erst am 3. Jänner 2019 überwiesen“, erklärte Kassier Walter Deußner vor der Entlastung des alten Vorstands, warum die finanzielle Bilanz im Vergleich zu den Vorjahren nicht ganz so erfolgreich war.

„Der Verlust von rund 40.000 Euro (nach Bereinigung der zu spät erfolgten Landesüberweisung für das Next-Thiem-Projekt, Anm. d. Red.) erklärt sich aber durch die großen Erfolge unserer Nachwuchsspieler, die damit auch punkto Trainer- und Reisekosten unser Budget belastet haben, was letztlich aber doch eine erfreuliche Entwicklung ist“, meinte Wiedersich.

An der Entlastung des alten Vorstands bestand ohnehin kein Zweifel, dazu wurden in der erfolgreichen Ära Wiedersich zu viele Rücklagen angehäuft. „Leider habe ich im letzten Jahr meiner Amtszeit daran nicht ganz anschließen können, trotzdem übergebe ich ein gut bestelltes Haus“, meinte Wiedersich in Anwesenheit von Sportlandesrätin Petra Bohuslav zufrieden.

„Leider habe ich im letzten Jahr meiner Amtszeit daran nicht ganz anschließen können, trotzdem übergebe ich ein gut bestelltes Haus“

Auch Bohuslav bedankte sich bei Wiedersich für tolle 13 Jahre und erinnerte daran, dass er eine ihrer ersten großen Personalentscheidungen im Sportressort war. Und auch auf die Zusammenarbeit mit Schwarz freut sie sich sichtlich.

Schwarz kann auf den alten Vorstand an ihrer Seite vertrauen, auch bei den drei Mitarbeitern in der Geschäftsstelle des NÖTV wird sich nichts ändern. Einzig mit Christian Kohl (UTC Stockerau) hat sie einen Vertrauensmann mit rein in den Vorstand geholt. „Mit ihm habe ich seit meinen Anfängen gemeinsam gekämpft“, meinte sie zu dieser Personalie.

ÖTV-Streit gleich als große Herausforderung

Und auf Schwarz wartet gleich zu Beginn ihrer Amtszeit eine Mammutaufgabe. Beim ÖTV flogen nämlich letzte Woche die sprichwörtlichen Fetzen, inklusive Rücktritt des Präsidenten. Werner Klausner hat am Mittwoch angekündigt, sein Amt nach knapp einem Jahr zurückzulegen. Es ist aktuell gar nicht klar, ob in einer offenbar angestrebten neuen Struktur, ein neuer Präsident nach altem Muster überhaupt gewählt werden soll.

Eine kleine Gruppe, angeführt vom Präsidenten des Wiener Verbands, Christian Barkmann, möchte laut Klausner offenbar die Organisation des ÖTV dezentralisieren und auch die Südstadt als Bundesleistungszentrum mit Günther Bresnik an der Spitze in dieser Form nicht mehr weiterführen..

„Beim ÖTV geht es leider nicht so harmonisch wie beim NÖTV zu“, bedauert Schwarz, die gegenüber der NÖN auch gleich den Standpunkt des NÖTV zur Causa klar machte, auch wenn sie noch nicht sagen wollte, wie sie bei der ÖTV-Generalversammlung am 24. März in Salzburg abstimmen wird. Klausner wird dort übrigens nicht einmal mehr anwesend sein!

„Die Art, wie es zu der jetzigen Eskalation gekommen ist, mit der Folge des Rücktritts des Präsidenten, war nicht absehbar und von mir und dem NÖTV nicht so gewünscht.“

Schwarz, die bereits im Namen des NÖTV sprach, findet es gut, über Ideen einer Neuordnung nachzudenken. „Die Mehrheit der Landesverbandspräsidenten ist bereits zusammengekommen, um mögliche Lösungen zu diskutieren und zu finden. Eine Dezentralisierung ist vom NÖTV aber definitiv nicht gewünscht und eine weitere Zusammenarbeit mit der Akademie Bresnik wird angestrebt“, erklärt sie. „Die Art, wie es zu der jetzigen Eskalation gekommen ist, mit der Folge des Rücktritts des Präsidenten, war nicht absehbar und von mir und dem NÖTV nicht so gewünscht.“

Zumindest subjektiv wahrgenommene Ungleichmäßigkeiten und Förderung von Eigeninteressen aufgrund der aktuellen Präsidiumszusammensetzung mit einigen LV-Präsidenten im ÖTV-Präsidium bestätigte Schwarz aber. „Dafür muss es eine Lösung geben. Der NÖTV wird gerne weiter an einer Lösung für die neuen Statuten mitarbeiten und dabei alle Landesverbände und Experten einbinden. Bevor es zu einem Beschluss kommt, möchten wir aber offene Fragen und Punkte geklärt wissen.“