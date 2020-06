Im Vorjahr ist es dem Altlengbacher Skipper Norbert Sedlacek bereits zum zweiten Mal passiert: Er hat sein Ant-Arctic-Lab-Abenteuer abbrechen und um ein weiteres Jahr verschieben müssen. 2018 hatte er bereits nach nur zwei Tagen aufgegeben, ein Jahr später waren es vier. Heuer soll es endlich klappen! Der Weltumsegler will mit einem Open 60 die Qualität der Vulkanfaser beweisen. „Geologisch betrachtet, besteht meine Yacht aus Stein“, lacht Sedlacek.

34.000 Seemeilen, einhand, nonstop und ohne Hilfe von außen will Sedlacek mit ihr unterwegs sein. Es soll vom französischen les Sables d’Olonnes aus in den Hohen Norden gehen, durch die Nordwestpassage, durch den Pazifik ums Kap Hoorn, rund um die Antarktis, danach erneut ums mythische Kap Hoorn und durch den Atlantik Richtung Norden zurück zum Start.

„Ich will mit dem Projekt Ant Arctic Lab beweisen, dass die recycelbare Vulkanfaser eine echte Bootsbau-Alternative ist.“ Norbert Sedlacek

Warum? Weil er glaubt, es zu können. Weil er seinen Open 60 aus recycelbaren Materialien promoten will. Weil er wieder etwas Großes leisten möchte.

Es ist schon 21 Jahren her, als Sedlacek auf der Bildfläche der internationalen Extremsegler erschien. Eine schöne Geschichte, als der Straßenbahnfahrer mit seiner „Oase II“ seinen Job aufgab und den Traum des Weltumseglers lebte.

Seitdem versucht er sich an diversen Fortsetzungsgeschichten, umsegelte 2000 die Antarktis, versuchte sich 2004 an der Vendée Globe, schied aus, schlitterte in eine Insolvenz, bestand das Abenteuer aber vier Jahre später zwar als letzter der elf verbliebenen Teilnehmer, aber als erster deutschsprachiger Skipper.

2013 versuchte er mit einer kleinen 4,90 Meter Yacht alleine, nonstop über den Atlantik zu segeln. Aber er scheiterte. Sein Sohn Harald beendete schließlich das Unternehmen.

Und Sedlacek will es nun nochmals allen zeigen. Mit Ant Arctic Lab transportiert er eine zeitgemäße Botschaft. „Ich will beweisen, dass die recycelbare Vulkanfaser eine echte Bootsbau-Alternative ist“, sagt er.

Als Sohn einer Wiener Beamtenfamilie erblickte Sedlacek das Licht der Welt. Nach einer Kellnerlehre im Hilton, dem Grundwehrdienst und einigen Jahren privater Berufserfahrung, wechselte er 1984 zu den Wiener Verkehrsbetrieben. Doch immer wieder ging’s aufs Meer und in den 90er Jahren vollzog sich der Wechsel zum Profiskipper.

Als solcher ist der Mann hartnäckig, das Ant-Arctic-Lab-Projekt zeigt das anschaulich. „Diverse technische Schwierigkeiten“ von 2018 sind abgehakt, ebenso das Malheur aus dem Vorjahr. Da war zwar genug Entwicklungszeit ins Boot geflossen, um für die Unwägbarkeiten, die bei solch einem Abenteuer-Törn auftauchen, gerüstet zu sein., aber nach vier Tagen war trotzdem wieder Schluss.

„Im Sturm hatte sich vor Irland ein Vorsegel losgerissen, war gegen das Rigg geschleudert und hatte sich unter dem Kiel und Ruder verfangen“, erzählt Sedlacek. Der Altlengbacher musste es losschneiden. „Im Prinzip kein großes Problem, aber es hatten sich Haarrisse in der Salingverbindung zum Mast gebildet, die ein Umrunden der Nordwestpassage unmöglich machten.“ Sedlacek musste das Projekt erneut verschieben.

Nun läuft der Countdown für den dritten Versuch. „Es sind keine 30 Tage mehr bis zum Start“, fiebert der 58-Jährige dem 12. Juli entgegen. Dann wird Sedlacek erneut aus dem französischen Hafen Les Sables d’Olonne unter den Augen des World Speed Sailing Record Councils auslaufen. Aufgrund von Covid-19 und damit verbundenen Vorbeugemaßnahmen wird es vor diesem Start keine „Abschiedsparty“ geben. Der Skipper und sein Team respektieren die Maßnahmen zur Infektionsvermeidung, „aber mit einem weinenden Auge“, wie er sagt.

„Es sind keine 30 Tage mehr bis zum Start"

In den verbleibenden Tagen bis zum Start werden finale Trimmarbeiten durchgeführt sowie das Stauen der gesamten Ausrüstung und Verpflegung für den etwa 200 Tage dauernden Weltrekordversuch an Bord organisiert. Dann kann es losgehen. Läuft alles nach Plan, wird Sedalecek nach rund sieben Monaten der erste Mensch sein, der die Erde nonstop, einhand und ohne Hilfe von außen über beide Pol-Routen und durch alle fünf Ozeane unseres Planeten durch Eis, Orkanstürme und Monsterseen umsegelt hat. „Das Projekt Ant Arctic Lab wird die ultimative Bestätigung eines neuen, qualitativ höchstwertigen und sicheren Yachtbaukonzepts sein“, hofft Sedlacek.