GetzenRodeo: Dieter Rudolf lässt’s rascheln im Blätterwald

Das höchst anspruchsvolle „GetzenRodeo“ war die finale Station der „FIM Hard Enduro World Championship“. Während sich an der Spitze der Brite Billy Bolt (Husqvarna) und der Deutsche Manuel Lettenbichler (KTM) ein spektakuläres Duell um die WM-Krone lieferten, wollte Dieter Rudolf die Saison hier so ausklingen lassen, wie er sie begonnen hatte – mit viel Spaß am Fahren und ohne große Erwartungen.

„Ich glaube, ich hatte in diesem Jahr so viel Spaß wie noch nie. Ich bin alles ungezwungen und komplett entspannt gefahren. Und zugleich war diese Saison wahrscheinlich meine bisher beste im Hard-Enduro“, zieht Rudolf nach dem Getzen-Rodeo zufrieden Saisonbilanz. Der Abstecher nach Deutschland war aber nochmals ein echtes Highlight.

„Der absolute Hammer!“ Das ist auf den Punkt gebracht Dieter Rudolfs Bilanz nach dem „24MX GetzenRodeo“ Anfang November in Sachsen. Der 30-jährige KTM-Pilot aus Altlengbach hat mit Rang elf ein weiteres Mal gezeigt, dass er als berufstätiger Amateur absolut zur Hard-Enduro-Weltspitze zu zählen ist.

„Ich wollte mir auch beim ‚GetzenRodeo‘ keinen Druck machen und es einfach noch einmal genießen, bei einem WM-Event dabei zu sein“, warRudolfs Erwartungshaltung im Kreis der absolut weltbesten Enduro-Profis nicht allzu groß. „Ich wollte nur schauen, wie weit nach vorn ich komme.“

Und Dieter Rudolf ist weiter gekommen als erwartet. Mit Platz 14 im „GetzenRace“ konnte er sich unter 60 Teilnehmern für einen der begehrten 15 Startplätze beim spektakulären „GetzenChamp“ sichern. In diesem letzten Kraftakt der WM-Saison fuhr Rudolf dann erneut befreit auf und fand sich am Ende auf Endrang elf — mehr als in Tuchfühlung mit der Weltspitze.

„Ich bin sehr gut gestartet und konnte sogar die Enduro-Legende Taddy Blazusiak überholen“, schildert Rudolf, der zwischenzeitlich richtig weit vorne lag, sogar die Top Fünf schienen in Reichweite. „Dann, habe aber zwei, drei Fehler gemacht und musste richtig arbeiten, um wieder ins Fahren zu kommen“, ging ihm im Finish aber auch etwas die Kraft aus.

„Gegen Ende hin musste ich schon ziemlich durchbeißen. Da waren aber die Fans an der Strecke extrem toll. Sie haben wirklich jeden Piloten angefeuert und angetrieben. Ohne diese Unterstützung hätte ich an manchen Stellen sicherlich ein bisschen länger Pause gemacht“, erzählt Rudolf, der erst im Ziel erfahren hat, auf welchem Platz er gelandet ist. „Für mich war es ja schon wie ein Sieg, bei diesem Weltklassefeld überhaupt das Finale zu erreichen. So natürlich ist das absolut großartig. Platz elf kann man so stehen lassen. Ein super Saisonfinale für mich!“