Asperhofen Blue Hawks suchen Verstärkung

Anspruch und Wirklichkeit haben sich in der abgelaufenen Saison bei den Asperhofen Blue Hawks nicht wirklich gedeckt. „Wir haben unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllt“, gibt auch der sportliche Leiter Mathias Kugler unumwunden zu, nachdem das Team auch im letzten Heimspiel der Meisterschaft gegen die Weinviertel Spartans knapp den Kürzeren gezogen und somit erstmals eine Meisterschaftsspielzeit ohne Sieg beendet hatte.

Für Kugler ist das aber noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen: „Wir wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen, um uns im Frühjahr besser zu präsentieren. Das Team und die Coaches sind motiviert und einige verletzte Spieler stehen uns dann wieder zur Verfügung“, ist er zuversichtlich, dass die Mannschaft in der kommenden Saison ein anderes Gesicht zeigen wird.

Bei Probetraining am Freitag will man Talente finden

Dazu wird auch schon jetzt vorgebaut! Am Freitag findet in Asperhofen ab 18 Uhr ein großes Probetraining für alle Interessierten ab 18 Jahre statt.

„Wir wollen unseren Kader auf allen Position verdichten und bieten dafür ein Einsteigertraining für alle Interessierten an. Körpergröße und -gewicht sowie auch Spielerfahrung sind dabei völlig egal, jeder findet in einem Football-Team seine ideale Position“, erklärt Kugler. Die Anmeldung für das Training erfolgt per Mail an office@bluehawks.at.

Zusätzlich zu den Spielern sucht der Verein auch nach neuen Coaches. Besonders Trainer für die Positionen der Wide-Receiver und der O-Line sind derzeit gefragt.

Weitere Infos zum Probetraining und dem Verein gibt es auf www.bluehawks.at oder auf Facebook und Instagram.