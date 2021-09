Die Vorfreude aufs erste Spiel der Asperhofener seit 2019 war groß. Über 200 Besucher ließen sich das Auftaktspiel gegen die Styrian Reavers in Atzenbrugg nicht entgehen. Schon beim Spiel der Nachwuchsmannschaften beider Klubs war di Stimmung großartig, auch wenn sich die „Hausherrn“ den starken Reavers geschlagen geben, mussten.

Das Spiel der Kampfmannschaften begannen die Blue Hawks dann überfallsartig. Nach einem weiten Kick-off-Return, einem tollen Catch und einem erfolgreichen Laufspielzug, stand man vor der Endzone, doch durch Unkonzentriertheiten und vermeidbare Fehler brachte man am Ende den Ball doch nicht über die Linie.

Aber auch die Gäste taten sich anfangs schwer gegen die starke Blue-Hawks-Defense zu punkten. Erst über ein Safety (Sack des Quarterbacks in der eigenen Endzone) brachten die Steirer die ersten zwei Zähler aufs Scoreboard. Wenig später gelang ihnen auch der der erste Touchdown des Spiels, ein weiter Pass in die Endzone. Zusammen mit dem Extrapunkt erga das eine 9:0-Führung zur Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Blue Hawks das Spiel zwar offen, allein es gelangen der Offense keine Punkte. „Erst im Schlussviertel verlor die Mannschaft etwas den Fokus und unterlag letztlich doch noch klar mit 0:26.

„Die Stimmung war großartig. Natürlich ist es da umso bitterer, im ersten Spiel der Saison zuhause so deutlich zu verlieren“, meinte Wide-Receiver und Pressesprecher Simon Spalenka, deraber ein großes Lob der Defense aussprach. „Sie hat das Spiel so lange offen gehalten!“

In Mistelbach will man es besser machen

Für die Blue Hawks gilt es jetzt schnell aus den Fehlern zu lernen und es am Samstag (18 Uhr) in Mistelbach besser zu machen. „Die Coaches und Spieler wissen jetzt, an welchen Schrauben sie im Training drehen müssen. Ich bin mir sicher, dass das Team im Laufe der Saison noch zeigen wird, dass sie es besser können“, meinte Obmann-Stellvertreter Renè Melchardt.