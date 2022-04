Asperhofener Blue Hawks bezwingen auch ihren Angstgegner

Werbung

Nach dem fulminanten Heimspielauftakt am Osterwochenende in Schönfeld ging es für die Blue Hawks dieses Wochenende nach Mistelbach, wo es noch eine offene Rechnung mit den Weinviertel Spartans aus dem Vorjahr zu begleichen galt. Und mit etwas Verzögerung — das Spiel wurde aufgrund eines Gewitterschauers mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen — gelang die Revanche dann auch.

Aber nachdem es endlich los gegangen war, ließen sich beide Teams dennoch mit dem Punkten noch länger Zeit. „Auf dem rutschigem Boden kamen beide Angriffsseiten nicht ins Rollen“, erzählt Blue-Hawks-Pressesprecher Simon Spalenka. Das erste Viertel endete daher noch punktelos.

Hirschmüllers Interception bricht den Bann

Im zweiten Viertel war es dann die Defense der Blue Hawks, welche die ersten Punkte aufs Scoreboard brachte. Der Routinier Harald Hirschmüller pflückte einen Pass des gegnerischen Quarterbacks aus der Luft und lief damit in die Endzone. Der Bann war gebrochen und nun fand auch die Offense der Wienerwald-Truppe besser ins Spiel. Ein kurzer Lauf von Daniel Tröstl sowie ein Pass von Raphael Gratzl auf Stuart Boller fanden ebenfalls noch vor der Halbzeit den Weg in die Endzone. Dies führte zu einer komfortablen Pausenführung (0:19) für die Gäste aus Schönfeld.

Die zweite Halbzeit wurde von den Spartans eröffnet, die sofort zeigten, dass sie noch nicht aufgegeben hatten. Nach einem weiten Touchdown-Pass stellten die Gastgeber auf 6:19. Es folgt eine Phase des Aufbäumens der Mistelbacher, welche jedoch früh im letzten Viertel durch einen Touchdown-Run von Blue-Hawks-Quarterback Raphael Gratzl beendet wurde..

Zum absoluten Höhepunkt der Partie kam es dann kurz vor Schluss, als Stuart Boller einen Punt der Spartans auf sehenswerte Art und Weise zu einem Touchdown retournierte. Beim letzten Ballbesitz knieten die Blue Hawks nur noch ab und sicherten sich so mit 33:6 den zweiten Sieg in Folge.

„Der Sieg heute war in vielerlei Hinsicht wichtig für das Team. Auch wenn uns nicht immer alles gelungen ist, sind wir froh, dass wir es geschafft haben, die beiden schmerzhaften Niederlagen aus der letzten Saison hinter uns zu lassen. Das Team hat sich den Sieg verdient“, meinte Blue-Hawks-Headcoach Matthias Wolk nach der Partie.

Erfreuliche News gab es an diesem Sonntag jedoch nicht nur von der Kampfmannschaft der Blue Hawks, sondern auch vom U-15-Flag-Football-Nachwuchs, welcher zeitgleich einen Spieltag in Innsbruck absolvierte. Die Burschen und Mädchen von Headcoach Sebastian Karner zeigten in Tirol tolle Leistungen und konnten zwei von drei Spielen gegen große österreichische Football Teams für sich entscheiden. So setzte man sich gegen die Raiders Tirol mit 20:8 durch und gegen die Carinthian Eagles mit 33:0. Nur gegen die Domzale Tigers aus Slowenien setzte es eine 13:44-Niederlage.