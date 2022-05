Asperhofener Sieg dank starkem Finish

Werbung

Das Nachtragsspiel gegen die Pannonia Eagles war für die Blue Hawks der zweite Sieg im zweiten Spiel seit dem Umzug nach Schönfeld. Nun kommt es am kommenden Wochenende zum großen Showdown gegen die noch ungeschlagenen Vienna Warlords.

Der Beginn des Spiels verlief für die Blue Hawks alles andere als optimal. Die Eagles aus dem Burgenland konnten gleich den ersten Drive der Partie mit einem Touchdown abschließen. Die Heimischen waren davon aber nur kurz beeindruckt und konnten postwendend durch einen langen Touchdown-Run von Peter Barth antworten.

Abgesehen von diesem Big-Play gelang der Blue Hawks Offense in der ersten Hälfte allerdings kaum etwas. Die Gäste konnten jedoch noch einmal mit einem Touchdown punkten und so ging es mit einem 7:14 Halbzeitrückstand für die Schönfelder in die Pause.

Wende kam nach der Halbzeitpause

Die Coaches der Blue Hawks drehten in der Halbzeit offensichtlich an den richtigen Schrauben, das Team wirkte nach Wiederanpfiff wie ausgewechselt. Gleich der erste Drive wurde von den Schönfeldern mit einem Touchdown abgeschlossen. Wieder war es Peter Barth, der mit einem Lauf in die Endzone für Punkte sorgte.

Das Team legte aber sofort nach und konnte durch eine Interception von Ingo Kugi wieder in Ballbesitz kommen. Die gute Feldposition wurde erneut von Peter Barth, der an diesem Samstag mit insgesamt vier Touchdowns zum Matchwinner avancierte, ausgenutzt und in Punkte umgewandelt. Die erstmalige Führung im Spiel ließen sich die Hausherren dank einer starken Defense-Leistung im Anschluss nicht mehr nehmen und sie konnten schlussendlich die Partie mit 28:20 für sich entscheiden.

Für die Blue Hawks war dieser Sieg bereits der dritte der Saison, man belegt damit aktuell den zweiten Platz in der Conference. Am kommenden Wochenende kommen mit den Warlords aus Wien die aktuellen Tabellenführer nach Schönfeld, welche den Blue Hawks die bislang einzige Saison-Niederlage zufügen konnten. Es gilt also, die offene Rechnung mit den Wienern zu begleichen. Kick-off zu diesem Topspiel ist am 29. Mai um 15 Uhr in Schönfeld.