Asperhofens Blue Hawks eroberten neue Heimstätte sofort

Werbung

Bei vollem Haus und strahlenden Sonnenschein lieferten sich die Blue Hawks in ihrer neuen Spielstätte in Schönfeld einen harten Kampf gegen die Carnuntum Legionaries. Und am Ende stand mit 23:13 ein toller Heimsieg der ursprünglich aus Asperhofen stammenden Truppe.

Nach einem ereignislosen ersten Viertel in dem die Abwehrreihen beider Mannschaften ihre Stärke unter Beweis gestellt hatten, begann für die Blue Hawks das zweite Viertel dann alles andere als optimal. Die Gäste konnten ihren ersten Drive im zweiten Viertel mit einem Touchdown abschließen und gingen somit 7:0 in Führung.

Die passende Antwortet gelang jedoch postwendend mit einem 80-Yards-Touchdownrun durch Peter Barth. Der Extrapunkt wurde aber leider verkickt und so lag man weiter um einen Zähler zurück (6:7).

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit konnte jedoch Simon Spalenka durch eine erfolgreiches Field-Goal doch noch die Halbzeitführung sichern (9:7).

Im dritten Viertel wird Grundstein zum Sieg gelegt

Im dritten Viertel gelang es den Schönfeldern, den Vorsprung sogar weiter auszubauen. Zuerst warf Raphael Stich einen Touchdown auf Stuart Boller, gefolgt von einem Punt-Return-Touchdown von erneut Peter Barth. Simon Spalenka konnte beide Extrapunkte verwandeln und so ging es mit einem komfortablen Vorsprung (23:7) in den Schlussabschnitt.

Das vierte Viertel verlief über weite Strecken ähnlich ereignislos wie das erste. Erst kurz vor Schluss konnten die Legionaries ihren Rückstand noch verkürzen. Die Defense der Blue Hawks konnte allerdings Punkte bei der 2-Point-Conversion verhindern und so hätten die Gäste beim Stand von 23:13 weiterhin zwei Spielzüge erfolgreich abschließen müssen, um das Match noch zu drehen. Da aber nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, war auch der Onside-Kick-Versuch der Gäste eine eher unnötige Verzweiflungstat. Raphael Gratzl sicherte zudem dabei den Ball für die Blue Hawks, die danach nur mehr abknieen mussten. Das erste Spiel im neuen Stadion war gewonnen!

„Wir sind sehr froh, dass wir unser erstes Heimspiel in der neuen Heimat gleich mit einem Sieg krönen konnten. Wir haben den Fans ein super Spiel gezeigt, obwohl auch viele Rookies zum Einsatz gekommen sind“, war Headcoach Matthias Wolk „mehr als zufrieden“. „Auf diesen Erfolg kann die Mannschaft stolz sein!“

Für die Blue Hawks geht es am nächsten Wochenende schon wieder weiter. Sie gastieren auswärts bei den Weinviertel Spartans, die sich in der Vergangenheit schon öfters als (zu) schwerer Gegner erwiesen haben. Das nächste Heimspiel in der Tausendblum-Arena in Schönfeld findet am 8. Mai gegen die Pannonia Eagles statt.