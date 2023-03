Auftaktsieg für Blue Hawks

Werbung

Die Stimmung in der Tausendblum-Arena war schon vor dem Kick-off gut, denn die jungen Neulengbach Angels Cheerleader der Mittelschule Neulengbach begeisterten die rund 200 Zuschauer mit ihren sehenswerten Einlagen. Und die Stimmung sollte auch toll bleiben, denn kurz nach dem Beginn der Partie gelang bereits der erste Touchdown für die Heimischen. Quarterback Raphael Gratzl bediente Wide-Receiver Simon Spalenka mit einem Pass in die Endzone. Die Blue Hawks gingen mit 7:0 (PAT Kugler) in Führung, da Kugler seinen Kick bei der Erhöhung auch erfolgreich zwischen den zwei Stangen platzieren konnte (PAT).

Unfassbarer Lauf von Boller

Einen guten Drive der Gäste aus dem Burgenland konnte die gewohnt starke Blue-Hawks-Defense kurz vor der eigenen Endzone stoppen, und die Offense schlug umgehend daraus Kapital. Ein Pass von Gratzl auf Wide-Receiver Stuart Boller und dessen anschließender Lauf über mehr als 80 Yards resultierten in einem weiteren Touchdown. Boller brach dabei ganze vier Tackles gegen eine ziemlich überforderte Abwehrreihe der Gäste. Zur Halbzeit stand es somit 14:0, denn Kugler hatte erneut souverän erhöht.

Cheerleaderinnen sorgten für tolle Pausenshow

Während sich die Teams in den Kabinen eine kurze Verschnaufpause gönnten, waren die Angels Cheerleader in den Farben der Blue Hawks wieder im Rampenlicht. Mit tollen akrobatischen Kunststücken zu bekannten Songs begeisterten sie erneut die Zuseher. Ein paar Regenspritzer zwischendurch waren für die Fans kein Problem, auch wenn es auf der überdachten Tribüne ziemlich eng wurde.

Starke Defense als Grundstein zum Sieg

Nach der Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild wie zuvor. Die Gäste waren bemüht und zeigten einige gute Spielzüge, jedoch war ihnen die Defense der Heimischen meist einen Schritt voraus. Diese tolle Leistung beflügelte auch die Offense, die ihrerseits wieder einen Touchdown erzielen konnte. Diesmal lief Raphael Gratzl selbst mit dem Ball in die Endzone. Der Neue Zwischenstand lautete 20:0. Kugler versemmelte seinen einzigen Kick an diesem Nachmittag.

Neumair legt noch vierten Touchdown drauf

Im letzten Viertel gelang es den Eagles dann auch endlich anzuschreiben. Durch einen Safety und einen Touchdown-Run verkürzten die Gäste aus dem Burgenland auf 20:9, ehe den Schlusspunkt der Partie wieder die Blue Hawks setzten. Nach einem sehenswerten Catch in der Endzone konnte auch Wide-Receiver Jonas Neumair über einen Touchdown zum 27:9 jubeln. Kugler traf ein drittes Mal beim vierten Kick.

Bereits am Samstag geht es in Mistelbach weiter

Nach diesem tollen Start in die Saison geht es für die Blue Hawks bereits am Samstag (15 Uhr) zu den Weinviertel Spartans nach Mistelbach, welche ihr Erstrundenspiel ebenfalls gewinnen konnten. „Wir möchten uns aber mit einem weiteren Sieg an der Tabellenspitze festsetzen“, hat Obmann Simon Spalenka mit seinem Team heuer noch viel vor.