Schönfelds Blue Hawks erstmals im Division II-Finale

Trotz brütender Hitze erfolgte in der Tausenblum-Arena pünktlich um 15 Uhr der Kick-off zum Play-off-Spiel der Blue-Hawks gegen die Gäste aus Gmunden. Erstaunlicherweise hatten sich beim Badewetter auch fast 500 Fan bei freiem Eintritt eingefunden, und sie wurden auch mit einem spannenden Spiel und einem knappen 15:12-Sieg der Hausherrn belohnt. Neben der üblichen Grillstation auf der Tribüne und dem regulären Kantinenbetrieb gab es am „Gameday“ eine eigene Achterlbar, sowie eine Picknick-Wiese für Familien und eine Bastelstation für Kinder. Und vor dem Spiel spielten Mitglieder des Musikvereins Neulengbach-Asperhofen die Bundeshymne – ein erster Gänsehautmoment.

Die Bedeutung des Spiels wurde dann auch in der Spielanlage sichtbar. Beide Teams starteten vorsichtig und fehlerhaft. Im ersten Viertel schafften es daher weder die Gastgeber noch die Rams anzuschreiben. Erst im zweiten Viertel wurde die Offense der im Homefield in Schönfeld noch ungeschlagenen Blue Hawks munter. Zwei tolle Fieldgoals aus jeweils rund 35 Yards Entfernung von Kicker Mathias Kugler sorgten für den Zwischenstand von 6:0. Und kurz vor der Halbzeit stellte dann Obmann und Wide-Receiver Simon Spalenka höchstselbst mit einem Catch in der Endzone nach schönem Pass von Quarterback Raphael Stich die Weichen auf Sieg. Kugler erhöhte sicher und somit ging es mit einer 13:0-Führung in die Halbzeitpause.

Und gleich nach Wiederbeginn schien die Vorentscheidung bereits gefallen zu sein. Ein langer Touchdown-Lauf von Stuart Boller wurde allerdings aufgrund eines Fouls bereits zu Beginn des Spielzugs aberkannt. Und kurz darauf nutzten die Gäste dann eine Unachtsamkeit der Defense, um durch Florian Grundtner nach langem Pass von QB Thomas Reingruber erstmals zu punkten. Die Erhöhung misslang zwar, aber dieser Touchdown kippte das Momentum sichtlich zugunsten der Gäste. Bei den Heimischen kam der Spielfluss gänzlich zum Erliegen. Die Strategie, die Bälle zum überragenden Receiver Stuart Boller zu werfen, ging für Stich nicht mehr auf. „Sie machten innen sehr gut zu, die D-Liner Sadil, Erlacher und Schausberger machten einen super Job“, fand Stich lobende Worte für den Gegner.

Aber es waren vor allem vermeidbare Eigenfehler und Strafen, welche das Spiel nun richtig spannend machten. Die Rams nutzten dies erneut gut aus und erzielten einen weiteren Touchdown durch einen langen Lauf ihres Runningbacks Jan Wiesauer. Erneut misslang aber der Extrapunkt, sodass die Blue Hawks mit einer hauchdünnen Führung von 13:12 ins vierte Quarter gingen.

Im letzten Spielabschnitt gelang den Angriffsreihen beider Teams nicht mehr viel und die Defenses dominierten - bis kurz vor Schluss. Da kamen die Rams nach einem Lauf nochmals in Fieldgoal-Reichweite. Mit einem erfolgreichen Versuch wäre der Führungswechsel vollzogen worden. Die Defense der Blue Hawks zeigte aber einmal mehr ihre Extraklasse. Florian Zeinler blockte den Kick und der Ballbesitz wechselte. Die Blue-Hawks-Offense gab zwar nochmals den Ball ab, aber dem letzten Drive der Gäste setzte die Defense dem Spiel ein rasches Ende mittels Safety, was weitere zwei Punkte und den Endstand von 15:12 bedeutete. Die „Festung Schönfeld“ erwies sich einmal mehr als uneinnehmbar.

Vollbild Mehr aus Neulengbach Tennis Millenniumsturnier: Mangl und Gstöttner feiern beide fünften Sieg American Football Schönfelds Blue Hawks erstmals im Division II-Finale Motorsport Mit einem Mini am Wachauring Mehr Top-Stories Flammen bei Autoun... Horner als Lebensretter: „Einziger Gedanke war, ich muss etwas tun" Nach der Premiere Poysbrunn: Rapunzel, ihr Pagenkopf und die Gnomverschwörung Unfall bei Pölla Radlerin erlitt bei Sturz schwere Kopfverletzungen Die Schönfelder bleiben auch im Hitzespiel daheim ungeschlagen und ziehen erstmals ins Finale der Division II ein. Der Grundstein zum Erfolg wurde in der ersten Halbzeit mit zwei Fieldgoals und einem Touchdown gelegt. Danach konnten die Gmundner dank der vielen Strafen der Hausherrn noch aufschließen, aber letztlich machte die Blue-Hawks-Defense den Sack zu.

Für die Blue Hawks geht es jetzt im Endspiel der Division II gegen die Styrian Reavers um den Titel und den Aufstieg in Österreichs zweithöchste Spielklasse. Wo und wann gespielt wird, entscheidet der Verband erst in den kommenden Tagen – beide Teams haben sich um die Austragung beworben, die Reavers waren allerdings bereist im Vorjahr Ausrichter, weshalb sich die Schönfelder gute Chancen ausrechnen.

Unabhängig vom Ausgang des Finalspiels ist Obmann Spalenka schon jetzt mehr als zufrieden mit der diesjährigen Saison. „Das Play-off-Spiel zuhause bestreiten zu dürfen und dann auch noch vor dieser tollen Kulisse zu gewinnen, ist ein unglaubliches Gefühl! Wir haben alle hart dafür gearbeitet“, ist er stolz auf alles, was dieser Verein und seine Helferinnen und Helfer leisten – auf und neben dem Feld. So gab es für Platzwart Gerhard Jäger und seine Gattin Renate, die auch bei den Footballspielen die Kantine „schupft“, einen Football mit besonderen Logos. Neben jenem der Blue Hawks prangte bei jenem für Renate noch das Rapid-Logo und bei ATSV-Urgestein Gerhard natürlich jenes seines Herzensvereins Schönfeld.