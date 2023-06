Blue Hawks fixieren zweiten Play-off-Einzug in Folge

Bis zu diesem Spiel war an der Spitze der Conference B in der Division II alles offen, sowohl die Hausherrn aus Schönfeld als auch die Mistelbacher konnten mit einem Sieg einen großen Sprung Richtung Play-offs machen. „Diese spannende Konstellation merkte man beiden Teams anfangs auch noch deutlich an“, berichtet Blue-Hawks-Obmann Simon Spalenka. Die ersten Drives verliefen allesamt im Sand und so kam es schnell zu einem punktelosen Ende des ersten Viertels.

Im zweiten Viertel schalteten die Blue Hawks jedoch ein paar Gänge höher und konnten mit einem langen Pass von Raphael Stich auf Stuart Boller den ersten Touchdown erzielen. Die Erhöhung gelang (PAT Kugler). Auch der folgende Drive der Hausherrn endete in der Endzone, diesmal war es schlussendlich ein kurzer Lauf von Runningback Lukas Mühlberger, der die nächsten Punkte brachte (PAT Kugler) - Zwischenstand 14:0. Kurz vor der Halbzeit gelang dann auch der Defense das erste Ausrufezeichen. Mario Tschernuter fing einen Pass der Gäste ab und legte den Ball daraufhin direkt in der Endzone ab – erneuter Touchdown für die Blue Hawks, diesmal traf Kugler aber nicht zwischen die Stangen. So ging es mit einer deutlichen 20:0-Führung in die Kabinen.

In der Halbzeit gab es für die zahlreichen Zuseher in der gut gefüllten Tausendblum-Arena einen tollen Auftritt der Tanzgruppe „Bellarina“ aus Eichgraben. Die Gruppe, bestehend aus Menschen mit verschiedenen besonderen Bedürfnissen, sorgte mit ihren Tänzen für tolle Stimmung beim Publikum und plant nächstes Jahr an den Special Olympics teilzunehmen.

Inklusion wird bei den Blue Hawks großgeschrieben. Für das Pausenprogramm sorgten diesmal die "Ballerinas" aus Eichgraben, die selbst zu den Special Olympics wollen. Foto: Claus Stumpfer

Die tolle Laune der Fans hielt auch nach der Pause an, denn gleich nach Wiederbeginn konnte Linebacker Patrick Gratzl erneut einen gegnerischen Pass abfangen. Kurz nach dieser Interception verwerteten die Blue Hawks durch einen Pass auf Jonas Neumair den Ballbesitz erneut in einen Touchdown. Auch die 2-Point-Conversion durch Christophe Lefevre gelang und so stand es schnell 28:0.

In weiterer Folge gelang es der Blue-Hawks-Defense durch Mathias Kugler und Tobias Reiterits zwei weitere Male gegnerische Pässe abzufangen. Quarterback Raphael Stich konnte daraus mit einem langen Touchdown-Run-Kapital schlagen und erneut Punkte für die Heimischen aufs Scoreboard bringen (PAT Kugler). Danach spielten die Schönfelder die Partie souverän zu Ende und dürfen sich nun über den fixierten ersten Platz in der Conference freuen.

Mit diesem ersten Platz ist den Blue Hawks nicht nur der Einzug ins Play-off sicher, das Team darf somit auch das Halbfinale erstmals zuhause austragen. Am Wochenende des 8./9. Juli wird daher in Schönfeld gegen die Gmunden Rams um den Einzug ins große Finale der Division II gekämpft.