Blue Hawks: Halbzeitführung aus der Hand gegeben

Werbung

Zwei Siegerteams der ersten Runde trafen am Samstag zum Spitzenspiel in Mistelbach aufeinander. Die Weinviertel Spartans empfingen die Blue Hawks Schönfeld. Und die Gäste aus dem Wienerwald schlossen zunächst nahtlos an die starke Vorstellung vom Heimspiel an. Die Spartans gerieten gleich stark unter Druck. Die Defense stoppte nicht nur die Offense der Hausherren, sie fügte ihr gleich ordentlich Raumverlust zu. Die Spartans verhauten danach auch noch den Punt und so konnten die Blue Hawks ihren ersten Angriffsspielzug gleich von der 12-Yards-Linie starten. Eiskalt nützte Quarterback Raphael Gratzl die erste Chance zu einem Touchdown-Pass. Auch die Erhöhung glückte zur 7:0-Führung.

Safety bringt die 9:0-Führung für die Blue Hawks

Beim zweiten Offense-Versuch verloren die Spartans bei einem Laufspielzug den Ball und dieser wurde von den Blue Hawks erobert. Es folgte eine richtige Defenseschlacht, bei der beide Offense-Abteilungen fast immer gleich nach drei Versuchen wieder vom Feld mussten. Nur den Bluehawks-Specialteams gelang ein guter Punt an die 1-Yard-Linie, der Spartans von der diese starten mussten. Erneut wurde gleich im ersten der Laufspielzug der Spartans in der eigenen Endzone gestoppt. Safety! Zwei weitere Punkte am Konto der Schönfelder bedeuteten die 9:0-Führung nach dem ersten Viertel.

Gratzl-Verletzung als Wendepunkt

Doch es sollte nicht in dieser Tonart weitergehen. Quarterback Raphael Gratzl hat sich im zweiten Viertel gleich verletzt und konnte nicht mehr weiterspielen, sodass Sebastian Göschelbauer ohne viel Training auf der Position übernehmen musste. „Dass dann Fehler passieren und die Abstimmung nicht zu hundert Prozent passt, ist auch irgendwie verständlich, trotzdem bitter“, meinte Obmann Simon Spalenka.

Defense-Touchdown bringt Gäste heran

Im zweiten Viertel blieb das Offensiv-Feuerwerk auf beiden Seiten weiterhin aus. Nun war es aber die Defense der Hausherrn, die mit Big Plays aufzeigen konnte. Ein langer Laufspielzug der Gäste wurde in letzter Sekunde auf der 10-Yard-Linie gestoppt. Doch damit nicht genug, wurde bereits im nächsten Spielzug erneut ein Pass der Blue Hawks an der 5-Yard-Linie heruntergepflückt und diesmal sogar bis in die Endzone zum Touchdown der Spartans retourniert. Auch die Erhöhung gelang und es stand nur mehr 9:7 für die Blue Hawks.

Fieldgoal zur 12:7-Halbzeitführung

Die Verteidigungsreihen auf beiden Seiten gaben weiterhin alles, aber für die Angreifer blieb die Endzone außer Reichweite. Sie konnten sich gar nicht für längere Zeit am Spielfeld halten. Nur einmal kamen die Blue Hawks in Reichweite für einen Fieldgoalversuch, doch auch dieser missglückte. Das Heimteam wiederum konnte die Kette überhaupt nicht bewegen und brachte stattdessen durch einen Fumble an der eigenen 22-Yard-Linie ein zweites Mal in Fieldgoalreichweite. Diesmal wurde die Gelegenheit beim Schopf gepackt und für die 12:7-Halbzeitführung genützt.

Katastrophales drittes Viertel

Im dritten Viertel gaben dann die Schönfelder den Sieg aus der Hand, und das gegen einen Gegner, der weiterhin offensiv nichts zustande brachte. Obwohl es die Hausherren nicht schafften, auch nur ein First down zu erzielen, kippte die Partie. Zuerst ließen die Spartas ein Fieldgoal nach einem Fumble der Blue Hawks noch aus, doch nach einem Punt an die 11-Yard-Linie war es so weit. Erneut wurde ein Göschelbauer-Pass abgefangen und 36 Yards in die Endzone zurücktragen. Der Extrapunktversuch misslang jedoch, sodass die Führung der Blue Hawks noch hielt (13:12). Doch im unmittelbar darauf folgenden Drive der Blue Hawks passierte es gleich wieder. Ein abgefälschter Pass wurde abgefangen und ebenfalls für 26 Yards in die Endzone getragen. Dieses Mal gingen die Spartans auch noch erfolgreich für zwei Punkte und drehten das Match (21:12).

Am Ende standen fünf Interceptions

Im letzten Viertel sollte es für keine weiteren Punkte eines Teams mehr reichen, wobei sich die Defense der Hausherren aber noch mit zwei weiteren Interceptions auszeichnen konnte. Am Ende musste sich die Offense fünf Interceptions ankreiden lassen. Drei davon führten zu Touchdowns! „Leider erleben wir gegen die Spartans immer wieder das Phänomen, dass unsere Pässe irgendwie abgefälscht werden und in den falschen Händen landen“, klagte Simon Spalenka. Positiv für den Obmann: „Unsere Defense war unglaublich und ließ wieder einmal nichts zu, nicht ein einziger Punkt ging auf ihre Kappe - alle Punkte der Spartans resultierten direkt aus den Fehlern unserer Offense.“

Nach Ostern geht es zu den Carnuntum Legionaries

Für die Blue Hawks geht es nun in eine kurze Osterpause, ehe es am 23. April zu den Carnuntum Legionaries nach Schwadorf geht. Die Spartans sind nun klarer Tabellenführer der Division 2 und peilen bereits am Samstag bei den Pannonia Eagles den dritten Sieg in Folge an.