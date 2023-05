Blue Hawks setzen Siegeszug fort

Als Tabellenführer sind die Blue Hawks natürlich als Favorit in die Partie gegangen und das Heimteam kann auch prompt im ersten Drive des Spiels anschreiben. Ein langer Drive wird von Kicker Mathias Kugler aus über 40 Yards zwischen den Uprights versenkt, Field Goal zum 3:0 für die Blue Hawks. Auch die Defense der Schönfelder zeigt sich von Beginn an dominant und so kommen die Blue Hawks schnell wieder in Ballbesitz. Erneut gelingt im ersten Viertel ein langer Drive der Hausherren, und die Gästedefense kann erneut das Schlimmste verhindern. Wieder müssen sich die Blue Hawks mit einem langen Field Goal zum 6:0 begnügen.

Abwehrreihen prägen punktearmes zweites Viertel

Nach dem ersten Seitenwechsel zeigt einmal mehr die starke Defensive der Hausherren, wozu sie in der Lage ist. Mit einem Safety erzielt man selbst zwei Punkte, Mario Tschernuter kann über eine Interception jubeln und auch sonst lässt man keinerlei nennenswerte Erfolge der Gäste zu. Aber auch der Motor der Blue Hawks Offense beginnt zu stottern. Bis auf ein weiteres Field Goal durch Mathias Kugler gelingen keine Punkte mehr. So kommt es zum Halbzeitstand von 11:0.

Big-Play als Vorentscheidung

Im dritten Viertel geht von beiden Angriffsreihen nicht mehr viel Gefahr aus. Durch einige vermeidbare Fehler der Blue Hawks muss man aber selbst bei einem Punt die ersten Punkte des Tages in Form eines Safetys hinnehmen, die Gäste verkürzten auf 11:2. Kurz darauf gelingt den Blue Hawks aber ebenso ein Big Play bei einem Legionaries-Punt zur Vorentscheidung. Der Punt wird abgefälscht und Linebacker Felix Sorgner trägt den Ball bis in die gegnerische Endzone zurück. Die 2-Point-Conversion auf Stuart Boller gelingt, der neue Zwischenstand lautet 19:2.

Im letzten Viertel können die Gäste zwar nochmals Punkte erzielen und per Lauf-Touchdown auf 19:8 (PAT blocked) verkürzen, das ist dann allerdings nur noch Ergebniskosmetik. Die Blue Hawks spielen das Spiel im Anschluss souverän zu Ende und freuten sich über den saisonübergreifend siebenten Sieg im siebenten Spiel am Homefield in Schönfeld.

Schlag auf Schlag im Saisonfinish

Für die Blue Hawks war dieses Spiel der Auftakt zu einem intensiven Endspurt des Grunddurchgangs. Drei Spiele folgen für die Schönfelder in den nächsten vier Wochen, das erste gleich am Samstag (15 Uhr) auswärts bei den Pannonia Eagles im Burgenland, gefolgt vom nächsten Heimspiel in der „Festung Schönfeld“ am 11. Juni (15 Uhr).