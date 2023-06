Blue Hawks siegen ersatzgeschwächt

Vor dem Spiel stimmte der Trainer der Blue Hawks das Team auf einen schwierigen Kampf ein. Viele Spieler mussten auf Positionen aushelfen, welche sie zuvor noch nie gespielt hatten. „Wir sagen immer, Familie geht vor. Heute hatten wir den Fall, dass dies gleich bei mehreren Spielern eingetreten ist“, sah Coach Wolk den Teamspirit der Blue Hawks gegen die Pannonia Eagles daher mehr gefragt denn je. „Ich hab ihnen gesagt, dass jeder für jeden kämpfen muss und das haben sie toll hingekriegt“, freut er sich.

Hausherrn zu Beginn dominant

Dabei waren es zu Beginn des Spiels die Gäste, welche das Geschehen am Rasen prägten. Jedoch gab es auf beiden Seiten zunächst keine Punkte. Auch die Blue Hawks beendeten einige schöne Angriffe ohne Zählbares, weil man in den wichtigen Momenten zu nachlässig war. Die Defense der Blue Hawks war jedoch gewohnt stark, sodass es auch keine Punkte für die Eagles gab. Erst im zweiten Viertel durften die mitgereisten Fans der Schönfelder das erste Mal jubeln. Quarterback Raphael Stich fand seinen Receiver Stuart Boller in der Endzone. Touchdown zum 6:0 für die Blue Hawks. Die Erhöhung misslang. Und so ging es in die Halbzeitpause.

Mit schwindenden Kräften Sieg gerettet

Nach der Pause hatten die Blue Hawks das Spiel fest im Griff und es gelang durch einen Touchdown Run vom eigentlichen Linebacker Patrick Gratzl auf 13:0 (PAT Kugler) zu stellen. Man merkte mit Fortdauer des Spiels allerdings, dass die Kräfte der Schönfelder zu schwinden begannen und die Offense der Hausherren immer besser ins Spiel fand. So gelang es den Eagles dann durch einen Passing-Touchdown zum 13:7 einige Minuten vor Schluss das Spiel noch einmal spannend zu machen. Die Blue Hawks Offense marschierte daraufhin aber in einem langen Drive noch einmal Richtung Endzone und kontrollierte dabei geschickt die Uhr. In der letzten Minute der Partie erhöhte Boller mit einem Touchdown (PAT no good) zum 19:7-Endstand.

Play-offs zum Greifen nah

Die Blue Hawks können am Sonntag (15 Uhr) vor eigenem Publikum in Schönfeld ihren erneuten Play-off-Einzug fixieren. Dazu benötigt man einen Sieg im direkten Duell gegen die Spartans. „Wir haben mit den Weinviertlern noch eine Rechnung offen, die wir nächste Woche begleichen wollen“, erinnert Obmann Simon Spalenka an die einzige Saisonniederlage. „Wir wollen zeigen, dass wir zurecht ganz oben in der Tabelle stehen und die Festung Schönfeld uneinnehmbar bleibt!“