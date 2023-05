Blue Hawks sind Tabellenführer

Zu Beginn des Spiels gab es für die Angriffsreihen beider Teams wenig zu holen. Die Offense der Blue Hawks zeigte zwar einen klaren Aufwärtstrend gegenüber den letzten Spielen, jedoch machte man sich mit Strafen oft das Leben selbst schwer. Erst im zweiten Viertel kamen die ersten Punkte aufs Scoreboard. Quarterback Raphael Stich fand seinen Receiver Jonas Neumair in der Endzone und stellte so auf 6:0. Die Erhöhung misslang.

Die Gäste aus Ebenfurth nutzen in der Folge aber eine gute Feldposition ebenfalls, um erstmals anzuschreiben. Nach zwei sehenswerten Passspielzügen glichen sie zum 6:6 aus. Und auch sie konnten den Extrapunkt nicht erzielen.

Field Goal bringt die Halbzeitführung

Mit Fortdauer des Spiels zeigten die Veränderungen, welche das Trainerteam in den letzten Wochen im Angriffsspiel Schönfelds vorgenommen hat, immer mehr Wirkung. Die Blue Hawks begannen zu dominieren und konnten einige First Downs erzielen. Kurz vor der Halbzeit traf dann Kicker Mathias Kugler per Field Goal zum 9:6-Halbzeitstand.

Defense ist erneut der Matchwinner

Im dritten Viertel gelang es den Blue Hawks erneut per Pass in die Endzone der Mustangs zu kommen. Stich warf den Ball auf seinen Wide-Receiver Stuart Boller, der sich nach seinem Catch die letzten Meter zum Touchdown gegen seinen Verteidiger regelrecht durchtankte. Diesmal klappte es auch mit dem anschließenden Extrapunkt durch Kugler. Der Zwischenstand von 16:6 sollte sich im weiteren Verlauf der Partie auch nicht mehr ändern, was die Heimischen hauptsächlich ihrer starken Defense zu verdanken hatten. Diesee ließ im ganzen Spiel kaum Raumgewinne der Mustangs zu, eroberte den Ball mehrmals durch Interceptions und Fumbles, und selbst nachdem die Gästeoffense durch Fehler der Blue Hawks zu einem Firstdownn innerhalb der 5-Yard-Linie gekommen war, gelang den Verteidigern der Heimischen der so wichtige Goal-Line-Stop.

Ungeschlagen in Schönfeld

Dieser wichtige Sieg verschafft den Blue Hawks nicht nur die Tabellenführung, sondern auch die Verlängerung einer beeindruckenden Serie. Seit dem Umzug nach Schönfeld im Februar 2022 ist man bei Heimspielen unbesiegt. Das sind saisonübergreifend bereits sechs Siege in sechs Spielen. Wenn es nach Obmann Simon Spalenka geht, darf das natürlich so bleiben: „Wir haben hier in Schönfeld eine neue Heimat gefunden und fühlen uns pudelwohl. Die Zusammenarbeit mit den Fußballern des ATSV verläuft sehr gut und gemeinsam mit unserer Blue-Hawks-Family ist es uns gelungen, die Tausendblum-Arena zu einer wahren Festung zu machen!“

Die beeindruckende Heimserie wollen die Blue Hawks natürlich auch beim nächsten Heimspiel am 28. Mai (15 Uhr) gegen die Carnuntum Legionaries ausbauen.