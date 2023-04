Blue Hawks sind zurück in der Erfolgsspur

Nach der unerwarteten Niederlage in Mistelbach reagierte man bei den Blue Hawks und trennte sich von Offensive-Koordinator Franz Kolohsar. „Die Trennung verlief fair im beiderseitigen Einverständnis. Wir haben mit Franz großartige Momente erlebt und er hat über drei Jahre hinweg bei uns vollen Einsatz gezeigt, für den wir ihm sehr dankbar sind“, berichtet Obmann Simon Spalenka über die Veränderung im Trainerteam.

Schnelle Führung ebnet den Weg

Beim Auswärtsspiel in Schwadorf übernahm nun Line-Coach Georg Ettlinger das Zepter der Offense, gemeinsam mit dem verletzten Quarterback Raphael Gratzl. Die beiden sahen zuerst einen zaghaften Start ihrer Mannschaft, ehe Linebacker Julius Tötzl mit einem Pick-6 (Interception samt Touchdown) im ersten Drive der Gegner für ein erstes Ausrufezeichen sorgte. Der Extrapunkt durch Mathias Kugler gelang und so stand es rasch 7:0.

Nach einem langen Drive über das ganze Feld schaffte es auch die Blue-Hawks-Offense per Lauf durch Raphael Stich in die Endzone und erhöhte auf 13:0. Diesmal misslang die Erhöhung. Aber die Hausherrn fanden auch in weiterer Folge gegen die starke Blue-Hawks-Defense keine Lösungen. Immer wieder konnte diese durch erzwungene Fumbles den Ball erobern. Kurz vor der Pause gelang den Gästen aus Schönfeld auch noch ein Field Goal durch Mathias Kugler – Halbzeitstand 16:0.

Ruhige zweite Halbzeit

Nach der Pause dominierten die Verteidigungsreihen beider Teams und über lange Zeit gab es keine weiteren Punkte. Erst kurz vor Schluss erhöhte abermals Kugler durch ein Field Goal auf den späteren Endstand von 19:0. Ein Ergebnis, welches man im Lager der Schönfelder zwar erhofft hat, welches aber aufgrund des kurzfristigen Trainerwechsels keinesfalls selbstverständlich war. „Wir haben ein neues System in unserer Offense eingeführt und die Lauf- und Pass-Spielzüge verändert. Ein großes Lob an mein Team, das diese Veränderungen innerhalb so kurzer Zeit schon so weit umsetzen konnte“, freut auch Headcoach Matthias Wolk die Entwicklung seiner Truppe.

Gipfeltreffen in Schönfeld

Nach diesem Sieg sind die Blue Hawks in der Tabelle wieder auf Rang zwei vorgerückt und treffen nun am nächsten Spieltag auf die noch ungeschlagenen Ebenfurth Mustangs. Der Sieger dieser Partie ist Tabellenführer in der Division 3 und kann somit die Tür zu den Play-offs weit aufstoßen. Für Spannung ist also gesorgt, wenn es am 6. Mai (15 Uhr) in Schönfeld zur Sache geht.