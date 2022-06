Division 2: Blue Hawks erstmals seit 2015 im Play-off

Werbung

Mit einem deutlichen Sieg gegen die Carnuntum Legionaries haben die Blue Hawks aus Schönfeld am Samstag in Schwadorf ihre erste Play-off-Teilnahme seit 2015 sichergestellt. „Das Ergebnis beim Parallelspiel hat auch gepasst, die Freude bei Spielern und Fans ist natürlich riesengroß“, berichtete Pressesprecher Simon Spalenka.

Bei strahlendem Sonnenschein und drückender Hitze starteten die Blue Hawks dominant in das Spiel. Gleich die ersten beiden Drives beendeten sie jeweils mit einem Touchdown. Runningback Peter Barth und Wide-Receiver Stuart Boller punkteten auf sehenswerte Weise.

Die Schönfelder kontrollierten in Folge mit ihrer Defense das Spiel, das in der ersten Hälfte daher keine weiteren Highlights mehr lieferte. Erst im zweiten Durchgang kamen wieder Punkte aufs Scoreboard.

Mathias Kugler verwandelte erst ein Field Goal, ehe er dann auch noch mit einem Fumble Recovery in der Endzone der Hausherren für einen Defensiv-Touchdown sorgte. Abrunden konnte er seine starke individuelle Performance gegen Ende des Spiels mit einem weiteren Field Goal, das für das Endergebnis von 27:0 sorgte.

Durch weitere „richtige“ Ergebnisse in der Division II an diesem Wochenende dürfen die Blue Hawks nach ihrem Sieg auch schon vorzeitig über die fixe Teilnahme an den diesjährigen Play-offs jubeln.

Erfolgslauf kommt nach Vorsaison überraschend

„Niemand von uns hätte das vor der Saison so erwartet. Es ist unfassbar, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Letztes Jahr standen wir um diese Zeit ohne einen einzigen Sieg da und jetzt stehen wir, sogar eine Liga höher, schon vorzeitig in den Play-offs. Einfach unglaublich“, freut sich Spalenka mit dem Team sehr.

Ehe die Halbfinal- und Finalspiele aber losgehen, gibt es noch zwei Spiele für das Team zu bestreiten. Am kommenden Wochenende geht es in Baumgarten (Burgenland) gegen die Pannonia Eagles und am 26 Juni, endlich wieder zuhause in Schönfeld gegen die Weinviertel Spartans.

Mit dem Aufstieg beschäftige man sich aber (noch) nicht, betont Spalenka, der darauf noch gar nicht angesprochen werden will. „Das ist noch ein weiter Weg und wir haben einige Spiele vor uns! Aber zur Zeit läuft es bei uns!“