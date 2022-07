Erfolgslauf der Blue Hawks ging zu Ende

Werbung

Nach insgesamt sieben Führungswechsel in den ersten drei Vierteln müssen die Blue Hawks das Semifinale der Division 2 beim steirischen Angstgegner, dem man bereits im Vorjahr unterlegen war, am Ende mit 21:37 verloren geben.

Dabei sind die Schönfelder Blue Hawks nach einer mehr als dreistündigen Anreise in die Südsteiermark topmotiviert aus den Kabinen gekommen. Und gleich im ersten Drive konnte man die Hausherren stoppen und selbst mit der Offense bis kurz vor die Endzone kommen.

Die Schönfeld Blue Hawks waren vor dem Play-off-Spiel in der Steiermark voll motiviert. Foto: Foto Michaela Sorgner

„Man merkte den Spielern die Play-off-Nervosität jedoch an und das anstehende Field Goal wurde aufgrund eines schlechten Snaps geblockt“, schildert Simon Spalenka.

Es waren dann die Reavers, die selbst per Field Goal die ersten Punkte erzielten. Daraufhin entwickelte sich ein echter Schlagabtausch. Zuerst sorgte Peter Barth per Lauf-Touchdown für die 7:3-Führung der Blue Hawks, die Reavers stellten aber bereits im nächsten Drive ihrerseits auf 10:7.

Im nächsten Ballbesitz der Blue Hawks Offense gelang abermals ein Touchdown, diesmal durch einen weiten Pass von Raphael Gratzl auf Stuart Boller – 10:14. Die Gäste aus dem Wienerwald wähnten sich danach schon in der Halbzeit, als nach einer bitteren Interception den Hausherren noch einmal der Ballbesitz übergeben wurde. Diese nutzten die letzten zwei Minuten perfekt aus und drehten abermals die Partie durch einen Touchdown. Halbzeitstand 17:14.

Kick-off-Return-Touchdown bricht den Widerstand

In der zweiten Halbzeit starteten die Blue Hawks wieder perfekt in die Partie. Ein langer Drive im ersten Ballbesitz nach der Pause wurde durch einen Pass von Raphael Gratzl auf Simon Spalenka vollendet. Damit stellte man die erneute Führung wieder her.

Die Freude währte jedoch nur kurz, denn den Reavers gelang gleich im nächsten Spielzug ein sehenswerter Kick-off-Return-Touchdown. Damit gingen sie jedoch nicht nur wieder mit 24:21 in Führung, sondern sorgten auch bei den Gästen für ratlose Gesichter.

In der Folge kam die Offense der Blue Hawks nicht mehr ins Rollen und durch bittere Fehler gab man mehrmals den Ballbesitz ab. Am Ende des Spiels punkteten die Reavers noch zwei Mal und stellten somit auf den verdienten Endstand von 37:21.

Headcoach Matthias Wolk zeigte sich trotzdem zufrieden: „Heute haben wir uns wacker geschlagen, leider hat uns in den entscheidenden Situationen oft eine Kleinigkeit gefehlt. Vir Turnovers sind leider am Ende zu viel, um ein Spiel gegen einen starken Gegner, wie es die Reavers nun einmal sind, zu gewinnen. Ich bin aber trotzdem sehr stolz auf mein Team. Mit dem Erreichen der Play-offs haben wir unsere Ziele bereits weit übertroffen. Es war eine tolle Saison.“

Die Blue Hawks verabschieden sich nun in die Sommerpause. Im September startet dann die Vorbereitung auf die nächste Saison. Das ist auch die perfekte Zeit für Neueinsteiger, den Sport kennenzulernen. Am 16. September findet das Try-out für alle Interessierten in Schönfeld statt.