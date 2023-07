Iron Bowl: Blue Hawks verlieren in der Fremde knapp

Ein wenig war schon mit einem Derby in der Division 1 in der kommenden Saison spekuliert worden. Mit einem Sieg über die Styrian Reavers hätten die Blue Hawks aus dem Wienerwald kommende Saison gegen den Landeshauptstadtklub Generali Invaders spielen dürfen. Speziell bei einem Heimspiel in Schönfeld wäre die Chance auf eine Sensation durchaus vorhanden gewesen, schließlich ist man in der Tausendblum-Arena nach acht Partien noch ungeschlagen. Doch die Verantwortlichen im Verband gaben auch heuer das Heimrecht in der Iron Bowl an die Steirer, die bereits im Vorjahr dieses Privileg genießen durften. Unfair ist die Vergabe sicher nicht, schließlich haben die Reavers auch die bessere Grunddurchgangsbilanz. Einer Niederlage der Schönfelder stand diesbezüglich die weiße Weste des Gegners in dessen Gruppe gegenüber. Trotzdem hatten Blue-Hawks-Obmann Simon Spalenka und seine Truppe gehofft, dass man nicht zweimal hintereinander auf dem Acker in Ragnitz die Iron Bowl abhalten würde. Der Verband aber wollte und es wurde eine Regenschlacht, die sich gewaschen hatte. „Wie zum Hohn herrschte zeitgleich in Schönfeld traumhaftes Sommerwetter. Aber American Football wird ohnehin bei jedem Wetter gespielt, Ausreden gibt es diesbezüglich keine“, macht Spalenka klar.

Hausherrn eröffnen überfallsartig

Die Reavers gingen selbstbewusst ins Match und eröffneten das mit Spannung erwartete Finalspiel auch gleich mit einem Ausrufezeichen ihrer Offense. Im ersten Drive marschierten die Steirer hurtig über das Feld und konnten gleich den ersten Touchdown erzielen. Nach dem Extrapunkt stand es 7:0. Die Blue Hawks versuchten diesen Schock zu verdauen und direkt zu kontern, was aber nicht gelang. Und nach den ersten beiden Drives war es auch schon vorbei mit dem trockenen Platz. Die Wasserspiele konnten beginnen. Der einsetzende Starkregen sowie einige Unaufmerksamkeiten führten auf beiden Seiten zu schnell beendeten Angriffsserien. Doch die Gastgeber gingen nicht vom Gas und zeigten zumindest im ersten Viertel, warum sie als Favorit in diese Partie gegangen waren. Schon mit dem dritten Drive gelang ihnen ein zweiter Touchdown, der Extrapunkt jedoch misslang.

Bürde von zwei Touchdowns der Gegner ist im Regen doppelt groß

Mit 0:13 gingen die Schönfelder dann auch in die Halbzeitpause. Die heftigen Regenfälle hatten in der Folge nämlich dazu geführt, dass bei beiden Mannschaften in der Offense nicht mehr viel zusammenlief. „Aufgrund der Nässe war es fast unmöglich ein sauberes Passspiel aufzuziehen und die Läufe beider Teams fruchteten wenig“, beklagte auch Spalenka die Bürde der beiden rasch kassierten Touchdowns bei noch deutlich besseren Bedingungen. Und gleich nach der Halbzeitpause erzielten wieder die Reavers die ersten Punkte! Ein Field Goal aus kurzer Distanz erhöhte den Zwischenstand auf 16:0. Dies sollten allerdings die letzten Punkte der Steirer gewesen sein, denn die Blue Hawks Defense kam danach immer besser ins Spiel, und stoppte die Angriffe von diesem Zeitpunkt an regelmäßig.

Blue Hawks nehmen ihr Herz in die Hand

Die Offense der Gäste aus Schönfeld wurde zu Ende des Spiels schlagkräftiger und mit nur noch wenigen Minuten zu spielen, verkürzten sie durch einen schönen Pass von Quarterback Raphael Stich auf Stuart Boller zum 16:6. Nach einer erfolgreichen 2-Point-Conversion durch Lukas Mühlberger stand es sogar nur mehr 8:16. „Kurz haben wir unsere Chance gewittert, das Unmögliche doch noch möglich zu machen“, erzählt Spalenka. Die Defense stoppte die Reavers erneut schnell. Und ein letztes Mal bekam die Blue-Hawks-Offense die Chance auf einen Touchdown.

Bei letzter Ausgleichschance rutscht Ball durch die Finger

Mit nur noch fünf Sekunden zu spielen, stand man drei Yards entfernt von der Endzone, der Ausgleich shien zum Greifen nahe. Doch dann spielte abermals der Regen den Spielverderber. Der nasse Ball rutschte Quarterback Stich unglücklich durch die Finger, die Reavers stürzten sich auf den Ball, das Spiel war vorbei. Grenzenloser Jubel und Erleichterung auf Seiten der Steirer, lange Mienen bei den Blue Hawks.

Spalenka: „Wir haben in dieser Saison Tolles erreicht!“

Blue-Hawks-Obmann Simon Spalenka weiß die Saison aber auch richtig einzuordnen: „Die Reavers waren das ganze Jahr über dominant und haben diesen Titel redlich verdient“, gratulierte er den Steirern, betont aber auch die eigene Leistung übers ganze Jahr gesehen. „Wir haben in dieser Saison Tolles erreicht, haben erstmals ein Play-off-Spiel gewonnen, sind erstmals in einem Bowl-Finale gestanden. Und wir sind in unserer Festung Schönfeld nach zwei Jahren immer noch ungeschlagen. Dass es heute nicht geklappt hat, ist natürlich im Moment für alle bitter und die Enttäuschung ist groß – trotzdem bin ich mir sicher, dass sehr bald das Positive eindeutig überwiegen wird und wir stolz auf die beste Blue-Hawks-Saison aller Zeiten zurückblicken können!“

Für die Blue Hawks geht es nun in eine kurze Sommerpause, ehe im September wieder mit einem großen Probetraining für Interessierte das neue Sportjahr eingeläutet wird. Nähere Infos dazu gibt es auf den Social-Media-Kanälen des Teams.