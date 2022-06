Sechster Sieg für die Asperhofen Blue Hawks

Werbung

Im ersten Spiel nach dem fixierten Play-off-Einzug starteten die Footballer aus Schönfeld perfekt in die Partie im Burgenland. Die Defense zeigte einmal mehr eine bärenstarke Leistung und eroberte schnell den Ball, die Offense erzielte gleich den ersten Touchdown der Partie. In dieser Tonart ging es weiter, durch ein Field Goal und einen Safety wurde der Punktestand noch im ersten Viertel auf 12:0 erhöht.

Im zweiten Viertel schafften es die Blue Hawks aber nicht, für die Vorentscheidung zu sorgen. „Durch Unkonzentriertheiten in den Special Teams und einige leichte Fehler gelang es den Hausherrn aus heiterem Himmel, noch vor der Halbzeit, auf 7:12 zu verkürzen“, schildert Pressesprecher Simon Spalenka. Diesen Aufwind nutzten die Eagles dann im dritten Viertel, um durch einen Defensiv-Touchdown sogar mit 14:12 in Führung zu gehen.

Bei den Blue Hawks sorgte das zunächst für Verunsicherung, sie brauchten lange, um sich wieder zu fangen. Im Schlussviertel gelang es jedoch mittels effizienter Laufspielzüge wieder das Ruder herumzureißen. Mit einem Rushing-Touchdown durch Peter Barth holte man sich die Führung zurück, ehe Jonas Neumair mit einem sehenswerten Catch und anschließendem Run in die Endzone für die Entscheidung sorgte. In den Schlussminuten krönte sich dann Peter Barth mit seinem dritten Touchdown des Tages endgültig zum „Man of the match“.

Bevor für die Blue Hawks die Play-offs beginnen, steht noch das letzte Spiel des Grunddurchgangs an. Am 26. Juni (15 Uhr) empfangen die Schönfelder zuhause die Weinviertel Spartans, welche diese Woche ihren ersten Sieg der Saison einfahren konnten.

„Für uns geht es darum, zuhause ungeschlagen zu bleiben und den eigenen Fans noch einmal eine tolle Show zu bieten, ehe es erstmals seit 2015 in die K.-o-Spiele um den Titel geht“, erklärt Spalenka.