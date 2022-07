Klettern: St. Pöltner Bezirkstalente bei Jugend-EM im Medaillenrausch

Werbung

Bei den Jugendeuropameisterschaften in Augsburg (GER) holten gleich zwei junge Kletterer aus dem St. Pöltner Bezirk Mediallen. Kevin Amon (NFÖ Herzogenburg) holte im Speed Bewerb (U 20) sensationell Gold. In der U 16 sicherte sich Maximilian Wagner (NFÖ Eichgraben) nach starker Vorstellung die Bronzemedaille.

„Kevin hat heute einen nahezu perfekten Bewerb gezeigt. In allen Läufen ist er konstant gut gelaufen und hat im Finale seine persönliche Bestzeit unterboten. Es war eine unglaublich tolle mentale Leistung. Er hat sich über jeden Lauf mega gefreut und es war echt lässig, ihm zuzusehen. Aber auch Maximilian war in seinem ersten U-16-Jahr unglaublich. Bei allen Selektionen hat er mit guten Zeiten gezeigt, dass man ihn am Schirm haben muss. Er hat es sich voll verdient und wir können uns von ihm in den nächsten Jahren viel erhoffen“, bilanzierte KVÖ-Coach Katharina Saurwein.

Seit Innsbruck geht es bei Amon nur bergauf

Bereits beim Heim-Europacup (Allgemeine Klasse) konnte Amon im Juni in Innsbruck auf internationaler Bühne überraschen. Dabei schaltete er unter anderem Ex-Weltmeister Ludovico Fossali (ITA) aus. Am Ende gab es den tollen siebenten Platz, das bislang beste Karriereresultat.

Im Zuge der Nachwuchs-EM in Deutschland konnte der Herzogenburger nicht nur seine persönliche Bestmarke auf 6,12 Sekunden herunterschrauben, sondern er sicherte sich in einem packenden Finallauf mit dem Vorsprung von einer Hundertstelsekunde die Goldmedaille. Silber ging nach einem nervenaufreibenden Finale an den Italiener Luca Robbiati. Dmytro Ilukhin (UKR) komplettierte als Dritter das Podest.

„Mein Ziel war das Halbfinale. Das zu übertreffen ist einfach unglaublich. Im Finale war es super eng, aber ich bin happy, dass das Glück auf meiner Seite war“, meinte Amon, der konstant im ganzen Wettkampf immer unter 6,3 Sekunden geblieben ist und seine persönliche Bestzeit gleich mehrmals und am Ende deutlich verbessern konnte.

„Dass ich bei meiner ersten Nachwuchs-EM gleich mit einer Goldmedaille heimfahren kann, ist einfach nur cool. Eine perfekte Generalprobe für die Nachwuchs-WM in Amerika“, hat Amon bereits das nächste Ziel im Visier.

Sensationelle Bronzene für Max Wagner

Aber auch im Bewerb der U 16 der Herren gab es aus rot-weiß-roter Sicht Grund zum Jubeln. Maximilian Wagner zeigte eine starke Performance und holte sich im Lauf um Platz 3 mit einer Zeit von 7,14 Sekunden überraschend die Bronzemedaille. Der Sieg ging an den Franzosen Paco Lehmann, der sich knapp vor dem Deutschen Aodhan Umlauf durchsetzen konnte. Leon Hoja (Villach) beendete die EM auf Platz 13.

„Ich bin richtig überrascht und echt sprachlos. Es war heute alles sehr spannend für mich. Es ist mein erstes Jahr in der U 16, und dass ich da gleich so einen tollen Erfolg feiern darf, ist echt unglaublich“, meinte Wagner, der nicht nur Bronze holte, sondern auch seine persönliche Bestleistung um zwei Zehntelsekunden verbessern konnte. „Einfach ein grandioser Tag, der mir sehr viel Kraft und Motivation gibt“, konnte er sein Glück kaum fassen.