Bereits seit einer Woche befindet sich der Innermanzinger Günter Bresnik in Melbourne, um Dominic Thiem auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vorzubereiten.

Nach dem total missglückten Saisonauftakt in Doha hofft Bresnik auf den ersten Sieg im neuen Jahr bei den Australien Open. Thiem muss Downunder einige ATP-Punkte verteidigen, schließlich hatte er im Vorjahr das Achtelfinale erreicht.

Thiem spielt in der ersten Runde am Dienstag (nach Redaktionsschluss) gegen den Franzosen Benoit Paire, das hat am Donnerstag die Auslosung in Melbourne ergeben. Laut Bresnik sind die ersten beiden Runden der Papierform gemäß bewältigbar. „Und wenn Dominic gut ins Turnier startet und die ersten zwei Runden übersteht, dann ist alles möglich“, vertraut ein zuversichtlicher Bresnik seinem Schützling.

„Den schlechten Saisonauftakt hat Thiem schon „ad acta“ gelegt und Paire ist als Nummer 56 der Weltrangliste keine wirkliche Größe, auch wenn er unberechenbar ist — eine Wundertüte“, charakterisiert der Coach den Auftaktgegner.

Der als Nummer sieben gesetzte Thiem hatte die bisher einzige Begegnung mit Paire ebenfalls beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vor zwei Jahren in der dritten Runde in vier Sätzen gewonnen.

Große Namen folgen im Laufe des Turniers

In weiterer Folge würde im Achtelfinale wohl der Kroate Borna Goric und im Viertelfinale erst Sascha Zverev warten, sofern der Bresnik-Schützling die ersten Runden übersteht und auch in den anderen Partien die Favoriten die Nase vorn haben.

Thiems erster gesetzter Gegner wäre in Runde drei mit dem als Nummer 28 gereihten Lucas Pouille ebenfalls wieder ein Franzose.

Wenn es dann aber in die zweite Wettkampfwoche geht, sind wieder die altbekannten Oldies die großen Favoriten. „Der Sieg führt auch heuer nur über Federer und Djokovic“, ist nicht nur Bresnik überzeugt. Ob einer der Jungstars diese beiden Denkmäler zum Einsturz bringt, ist eher fraglich. Zu souverän zeigten sich die Oldies bereits zum Saisonauftakt.