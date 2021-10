Niklas Wannenmacher: „Manöver des Jahres“ im Cup

Letzte Woche gab es für die Teilnehmer der Prämierensaison des Austrian-Junior-Cups, einer Kooperation zwischen KTM, dem österreichischen Motorsportverband AMF und dem Projekt Spielberg, um den kommenden MotoGP-Star zu finden, eine groß aufgezogene Siegerehrung direkt in der KTM Motor Hall in Mattighofen. Nicht nur, dass sämtliche Rennleiter und Veranstalter vor Ort waren, bekamen die talentierten Youngsters, unter ihnen auch der Maria Anzbacher Niklas Wannenmacher, eine tolle Führung, ein Gespräch mit KTM-MotoGP-Sportdirektor Pit Beirer inklusive Fotoshooting und auch einen Workshop mit Sportcoach Michael Erhart.

Danach ging es zur Preisverleihung. „Die ersten drei Plätze waren ja klar, aber zur Überraschung aller Fahrer gab es drei weitere Awards“, schildert Wannenmacher, der mit seinen 14 Jahren zu den jüngsten unter den über 20 Piloten heuer gezählt hat. Und noch größer war die Überraschung, als Wannenmacher dann tatsächlich in der Kategorie „Manöver des Jahres“ als Sieger auf die Bühne gerufen wurde.

„Da hatte der Fehler am Red-Bull-Ring doch etwas Gutes für mich“, lachte er bei der Pokalübergabe. „Der Abschlussabend war ein richtiges Erlebnis für alle Fahrer“, meinte auch das einstige Supermoto-Ass Roland Resch, das Wannenmacher betreut. „Roli hat mich, wie mein Team KTM Braumandl sowie alle Sponsoren, extrem unterstützt und mir technisch und menschlich viel mitgegeben“, bedankt sich Wannenmacher, der jedenfalls zufrieden Bilanz zieht. „Aber natürlich kann man immer besser sein, und das ist auch mein Ziel für die kommende Saison“, peilt er dann den Sprung unter die Top Fünf der Serie an.

„In den letzten zwei Rennen am Red-Bull-Ring konnte ich enorm viel Erfahrung sammeln und hatte auch schon jede Menge Spaß“, sieht er nach Gesamtrang zehn heuer seine Chancen diesbezüglich realistisch. „Beim vorletzten Rennen der Saison hatten wir eine Regennassefahrbahn, die mich sogar auf den siebenten Platz vor gespült hat“, schildert er. „Leider hatte ich dann diesen Hinterradrutscher, bei dem ich am Boden geschliffen bin.“ Preiswürdig fand die Jury: „Mit 80 km/h neben dem Motorrad herlaufen, aufspringen und einfach ungebremst weiterfahren, ist ein Stunt!“ Am Ende fehlten auf den achten Platz nur vier Zehntelsekunden.

Das allerletzte Rennen dieser Saison konnte Wannenmacher auf Platz sechs beenden, wobei er nur knapp hinter der Podiumsgruppe ankam.